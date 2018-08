Lukijalta: Tuloerot Suomessa ovat liian suuret. Nykyinen hallitus on tehnyt tätä kuoppaa edelleen syvemmäksi.

Meillä Suomessa noin viisi prosenttia kansasta rahoittaa investointeja ja me loput olemme massaa, joka tuo tämän kansantulon meille. On muistettava, kun sodassa Neuvostoliittoa vastaan me kaikki taistelimme itsenäisyyden puolesta, vaikka 95 prosenttia kansalaisista omisti ehkä omaisuutta, joka oli metrin happoteräsputken arvoinen.