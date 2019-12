Lukijalta: Isoista asioista kannattaisi kysyä kaupunkilaisten mielipidettä

Demokratiassa valta on kansalla. Kaupunkeja koskevassa laissa Eduskunta tukee vahvasti kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon — ja jopa neuvoa antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseen kaupunginvaltuuston päätöksellä. Liekö sellaista missään koskaan järjestetty?

Kunnanhallinnossa tehdään valtavia päätöksiä asioissa, joista maksumieheksi tulevat kaupunkilaiset eikä vain vuodeksi vaan kymmeniksi vuosiksi. Lappeenrannassa tällaisia ovat olleet teatterin rakentaminen, Ryanairin lentotoiminnan tukeminen ja nyt harkittavana on urheiluhalli-investoinnit 3—100 miljoonan haarukassa. Olisiko aiheellista selvittää asukkaiden toiveet?

Riskejä on helppo ottaa, kun ne kantaa joku muu. Voi vapaasti visioida.

Teatteri tiedetään tappiolliseksi ja lentotoiminnan tukeminen on tappiollista. Liikunnan lisäämisestä sen sijaan syntyy UKK-Instituutin tutkimuksen mukaan miljoonien ja ehkä jopa kymmenien miljoonien sote-säästöt. Mutta minkälaisen hallin kaupunkilaiset haluavat? Seuraamme näytelmää kuin teatterin katsomosta. Kysymys ei ole vain Hamletin ”Ollako vai eikö olla” vaan mitä, minne ja 3:lla vai 100:lla miljoonalla tai jotain siltä väliltä. Näytelmän lopussa selviää kuinka paljon vuosikymmenten kausikortti sitten meille maksaa — tai ehkä säästää.

Näin merkittävässä asiassa maksumiesten eli kaupunkilaisten mielipidettä olisi perusteltua kysyä. Silloin kun verovaroja käytetään vain päättäjien liiketaloudellisten visioiden perusteella, olisi ensin perusteltua kysyä itseltään sijoittaisivatko he itse varojaan hankkeeseen ja edelleen, jos visio on erinomainen miksei siihen yksityinen sijoitustoiminta ole investoinut? Sehän yleensä haistaa rahan ihan valtamerien takaa. Riskejä on helppo ottaa, kun ne kantaa joku muu. Voi vapaasti visioida. Jos kausikortti demokratian teatteriin tulee kaupunkilaiselle liian kalliiksi, ainahan kaupunkilainen voi kuitenkin äänestää jaloillaan.

”Demokratia on surkea järjestelmä, mutta parempaakaan ei ole” kerrotaan Churchillin sanoneen. Kun seuraa lentokentän, postilakon, al-Holin ja vaikka brexitin poliittisia näytelmiä ainakin Churchillin ensimmäinen väite lienee totta. Mitä jos kokeiltaisiin tuota ihan oikeaa demokratiaa ja kysyttäisiin suoraan kaupunkilaisten mielipidettä isoista asioista? Heidän varoistahan on kysymys. Ei tarvitsisi perustaa päätöksiä vain omiin tulevaisuuden visioihin.

Sveitsiläiset ratkaisevat isot kysymykset kansanäänestyksellä. Millään kansakunnalla ei ole sujunut ainakaan yhtään paremmin muutamaan sataan vuoteen. Sveitsiläiset eivät ole tyhmiä — emmekä mekään. Sehän olisi sitä paitsi ihan oikeaa demokratiaa. Ei tarvitsisi vain istua politiikan teatterin katsomossa. Eikä kaupunkilaisten tarvitsisi kantaa riskejä muiden visioista tai maksaa päättäjien kadonneista kangastuksista. Tietenkin voi olla niinkin, että kaupunkilaisten valitsemat eivät usko, että heidät valinneilla kaupunkilaisilla on riittävästi ymmärrystä ja viisautta vaaliuurnilla. Verorahojen riittävyyteen kyllä luotetaan. Niitä on pakko maksaa ellei sitten äänestä jaloillaan, mutta kuka nyt kotoaan muuttaisi.

Matti Kurkela,

Lappeenranta