Lukijalta: Käytännön terveydenhuoltoa tekevillä on enemmän tietoa kuin päättämään valituilla poliitikoilla tai hallinnollisilla johtajilla

Lukiessani lääkäreiden kannanotosta (ES 18.5.) siitä tilanteesta, mihin terveydenhuolto on Eksotessa ajautunut, tuli mieleeni ajatus, että on todella suuri asia, että sairaalassa työtään tekevät lääkärit tuntevat vastuuta toiminnasta, kun se valitettavasti on niin hallinnolta kuin poliittisilta päättäjiltä jäänyt taka-alalle. Lienee paikallaan todeta, että toiminnasta vastaavien pitäisi kantaa vastuunsa, sillä sitähän varten heille on valta annettu.

Monen yhteensattuman johdosta olen joutunut henkilökohtaisesti kokemaan sen, mikä terveydenhuollon tila on pahimmillaan, mutta myös saanut kokea upeaa toimintaa, kun minut saatiin palautettua "uuteen elämään" aorttani totaalisen pettämisen jälkeen.

Kirjoittaessani omia näkemyksiäni keskussairaalan toiminnasta paikallisiin sanomalehtiin sain kokea monen lääkärin olevan kanssani samaa mieltä. Hämmästyttävän moni on nähnyt, että "vahvemmat hartiat" terveydenhuollossa on hokema, jolle ei löydy todisteita käytännöstä. Samoin moni on samaa mieltä, että virkalaista johtuen Eksoteen on tullut liian suuri ja kallis hallinto.

Koska Eksoten päätöksistä ja toiminnasta vastuussa olevat eivät ole tunteneet vastuutaan toiminnasta, on todella hyvä, että lääkärit sen tekevät. Uskon vahvasti myös siihen, että käytännön terveydenhuoltoa tekevillä on enemmän tietoa kuin päättämään valituilla poliitikoilla ja omasta vallasta kynsin ja hampain kiinnipitävillä hallinnollisilla johtajilla.

Lopuksi sanon näkemykseni siitä, ettei sairaala ole tehdas eikä sen toimintaan sovi voitontavoittelun periaate.

Matti Räsänen, Lappeenranta