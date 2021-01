Lukijalta: Suunnitelma sulkea hyvinvointiasemat hämmentää ja hämmästyttää

Eksote on ilmoittanut laajoista maaseutukuntien terveysasemien kesäsuluista. Suunnitelma on hämmentävä ja hämmästyttävä. Kuntien hallitukset saivat asian tietoonsa vasta päätösten jälkeen. Organisaatio voi toimia näin, mutta kannattaako se?

Vaikka Eksotessa on tehty paljon ansiokasta kehitystyötä, maaseutukuntien terveyspalveluita on vuosien varrella jatkuvasti supistettu. Kesäsulku on yksi ilmentymä tästä. Perusteeksi on esitetty säästöjä, jotka näyttäytyvät euroina varsin vaatimattomina. On selvää, että tilalle tulee lisää kustannuksia kuntalaisille esimerkiksi matkakustannusten, saattajien tarpeen, yksityislääkäripalkkioiden ja ajankäytön vuoksi, mikäli he joutuvat sulun aikana hakeutumaan kaupungissa sijaitseviin palveluihin. Iäkkäät ihmiset viivyttävät usein hoitoon hakeutumistaan, jos se tuntuu joko henkisesti tai fyysisesti liian vaikealta. Kun saattajaksi lopulta valikoituu ns. piipaa-auto, euroja alkaa kulua ihan eri määriä. Riittävät, pitkäjänteisesti ja luotettavasti toimivat julkiset terveyspalvelut luovat perusturvallisuutta ja edistävät osaltaan terveyden ja toimintakyvyn säilymistä. Koronavuosi on kasvattanut hoitovelkaa ja jonoja. Kesäsulut vaikuttavat samaan suuntaan.

Eksotessa on aina välillä herätetty keskustelua siitä, että olisi tarpeen houkutella asiakkaita myös maakunnan ulkopuolelta, jopa valtakunnan rajan takaa. Oma väestöpohjammehan on pieni verrattuna muihin. Nyt näyttäisi unohtuvan se, että kesäaikaan varsinkin maaseutukunnissamme on paljon kesäasukkaita ja muita lomalaisia, jotka haluaisivat käyttää lähiterveysasemien palveluita. Erittäinkin juhannuksen ja koulujen alun välisenä aikana käyntimäärät ovat olleet merkittäviä. Hyöty on ollut molemminpuolinen sekä kunnan vakinaisille että väliaikaisille asukkaille. Palvelut ovat voineet toimia keskeytyksettä ja henkilöstöä on voitu palkata saaduilla tuloilla, koska kotikunnat maksavat ulkopuolisten kesäasukkaiden kustannukset täysimääräisesti. Positiivinen palvelukulttuuri vaikuttaa koko Etelä-Karjalan maakuntakuvaan ja voi houkutella jopa uusia asukkaita, erityisesti nyt, kun korona-ahdinko on lisännyt kiinnostusta myös väljempään asumiseen.

Jos Etelä-Karjalassa uskotaan, että kesäsuluista ei ole mitään haittaa, väitän kyseessä olevan erehdyksen. Merkittävä, pitkäaikainen haitta on luottamuksen menetys. Eksote on selkein konkreettinen esimerkki maakunnallisuudesta ja sen tekemiset muovaavat kuvaa, miten luotettavaa on yhteisten asioiden hoito. Jotta voisimme tulevaisuudessa menestyä maakunnallisesti entistä paremmin, tarvitsemme paljon enemmän vuoropuhelua, keskinäistä arvostusta ja tasapuolisuutta. Kuulluksi pitää tulla kaikenikäisten ja kaikkialla asuvien asukkaiden ääni.

lääkäri, eläkkeellä

kunnanvaltuutettu, sitoutumaton

Savitaipale