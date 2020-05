Lukijalta: Yrittäjät tekevät kaikkensa matkailukesän eteen

Eeva Sederholm käsitteli pääkirjoituksessa (ES 7.5.20) matkailuyrittäjien tilaisuutta näyttää osaamisensa ja nostaa Etelä-Karjala matkailukartalle. Mielestäni Etelä-Karjala on koko ajan ollut matkailukartalla, eikä yritysten osaamista ole pantattu jonnekin odottamaan pahaa päivää, mistä potentiaali nyt kaivettaisiin esiin. Yrittäjät varmasti tekevät kaiken, minkä tässä tilanteessa voivat.

Tänä kesänä matkailijoiden houkutteleminen Etelä-Karjalaan ei ole osaamisesta kiinni. Asiakasmäärään vaikuttavat sekä kokoontumisrajoitukset että kuluttajien taloudellinen tilanne ja ajatukset turvallisesta matkustamisesta.

Lappeenrantaan paljon majoittuvia matkailijoita houkuttelevien viisumivapaiden risteilyjen järjestäminen Viipuriin saattaa olla rajoitusten myötä mahdotonta toteuttaa. Saimaan alueen matkustajalaivoilla pidempien risteilyjen toteuttaminen turvavälit säilyttäen on haastavaa. Matkustajamäärien on oltava liiketoiminnallisesti kannattavalla tasolla.

TEM:n 6.5. julkaistussa arviossa matkailukysynnän kehityksestä kotimaan matkailijoiden rahan käyttö supistuisi tänä vuonna 50–60 prosenttia eli noin 4,5–5,1 miljardia euroa. Suurten ihmismassojen välttely ja heikko turvallisuudentunne vaikuttavat matkojen ja tarjolla olevien matkailupalvelujen määrään.

Matkailuyritysten pitää ottaa huomioon myös vaikutukset yrityksen ja koko matkailualueen maineeseen. Mielellämme tarjoaisimme tänäkin kesänä risteilyelämyksiä asiakkaillemme, niin paikallisille kuin matkailijoillekin, mutta asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus on pääasia.

Etelä-Karjalassa on laaja palveluvalikoima matkailijoille. Uusia innovaatioita tarvitaan ja varmasti myös tulee, kun yritysten täytyy kehittää toimintaansa sopeutumaan nykyiseen tilanteeseen ja hengissä pysymiseen. Tästä huolimatta on todettava, että kesästä 2020 tuskin on tulossa kaikkien aikojen matkailukesä. Mahdollisuutemme ovat tulevissa vuosissa, kun matkailu kotimaassa ja lähialueilla elpyy.

Suvi Laine

palvelupäällikkö

Saimaa Travel Oy, Lappeenranta