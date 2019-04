Lukijalta: Postipalvelut turvattava ihmisille ja yrityksille

Postin toiminnan turvaamiseksi tarvitaan EU:n tiukempaa valvontaa jäsenmaissa postidirektiivin noudattamiseksi.

EU:n postidirektiivi edellyttää postin jakelua viitenä päivänä viikossa. Suomessa ei kuitenkaan enää tätä viisipäiväisyyttä noudateta ja postin kulkua on hidastettu. Näin ollen postin kulkuun ei voi enää entisen lailla luottaa.

Syynä ovat Postin johdon ajamat säästöt ja postinjakajien liian vähäinen määrä. Osa Postin työntekijöistä ollaan johdon päätöksellä siirtämässä Viroon, jotta palkkoja voi entisestään alentaa samaan aikaan kun Postin johtaja saa 82 000 euroa palkkaa kuukaudessa. Aivan moraalitonta! Meitä kriittisiä ei ole kuunneltu, vaan on viety heikennyksiä sumeilematta eteenpäin.

EU:n on pidettävä kiinni postin jakelusta jäsenmaissa ja puolustettava ihmisten peruspostipalveluita.

Postin kulkemattomuudella aiheutetaan valtavia taloudellisia haittoja pienyrittäjille, kun he joutuvat soittamaan asiakkailleen, onko lasku tullut perille ja tavarantoimittajilleen, ovatko lähettäneet laskua. Sairaaloiden työntekijät joutuvat soittamaan toimenpiteeseen kirjeitse kutsutuille varmistaakseen, onko kutsu tullut perille. Tästä aiheutuu aivan valtava määrä ylimääräistä työtä ja kustannuksia julkisessa terveydenhuollossamme!

Postin toiminnalla on myös yhteys puolustusvoimiin ja turvallisuuteemme, joka kriisitilanteessa perustuu luotettavaan postin kulkuun. Postitse on saatava sana ihmisille, kutsu reserviläisille. Digiverkot ovat haavoittuvia, joten siksi huoltovarmuudesta on huolehdittava.

Uusia välttämättömiä kustannuksia; internettiä, tietokonetta, älypuhelinta eivät ihmiset suinkaan aina maksa siksi, että voisivat huvitella, vaan koska postin, verottajan, VR:n, Kelan, pankkien ym. virastojen paperiset ja henkilökohtaiset palvelut ovat kadonneet. Kaikki eivät rakasta tällaista maailmaa.

Suomessa on noin 400 000 sellaista henkilöä, joilla ei ole lainkaan digivälineitä ja sähköisiä pankkitunnuksia. Heidät on pikkuhiljaa syrjäytetty yhteiskuntamme ulkoreunoille. Tämä ei ole oikein. EU:n on pidettävä kiinni postin jakelusta jäsenmaissa ja puolustettava ihmisten peruspostipalveluita.

Satu Taavitsainen, eurovaaliehdokas (sd.), Mikkeli