Lukijalta: Taipalsaaren pitäisi vahvistaa omia vahvuuksiaan

Saimaanharjulla ja lähialueilla on tämän vuoden aikana hiljalleen viritetty asukastoimintaa hieman vaisumpien vuosien jälkeen. Kolmella tilaisuudella on tavoitettu muutamia kymmeniä ihmisiä. Viimeisimmässä kyläillassa pidettiin tärkeänä, että suunnittelun sijaan ryhdytään toimimaan ja mieluummin heti. Rakentava tapa on miettiä, mitä itse asukkaina ja osallisina voimme tehdä, ei odottaa valmista ja valittaa. Meissä on paljon osaamista, verkostoja ja hyödyntämättömiä ideoita kunnan kehittämiseksi.

Taipalsaarella moni asia on hyvin. On palveluja, luonnonläheisyyttä ja monilla meistä erittäin kaunis työmatka läheiseen Lappeenrantaan niin kunnan läntistä kuin itäistäkin reittiä. Olemme ehkä vähän liiankin tyytyväisiä ja omaan kuoreemme vetäytyviä onnemme kätkijöitä.

Asiat voisivat olla vielä paremmin vahvuuksia vahvistamalla. Kuntalaisten voimavaroja arvostaen ja hyödyntäen voimme yhdessä yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä kohentamalla vaikuttaa koko alueen ja sen kiinteistöjen arvoon, mutta myös kunnan imagoon ja houkuttelevuuteen.

Kuntaan rakennetuista koulutiloista, vuodeosastosta ja terveyskeskuksesta, kirjastosta, nuorisotiloista ja päiväkodista olisi hyötyä ulosmitattavissa paljon vahvemmin. Kunnan palveluja, luonnonläheisyyttä ja täysin ainutlaatuista saaristosijaintia Saimaan sylissä, lähellä Lappeenrantaa pitäisi osata myydä ja markkinoida. Kuntastrategiassa kunnan vetovoimaisuuden markkinointi on ykköstoimenpidealueena. Miten se näkyy?

Yksi keskeinen huoli Saimaanharjulla lähialueineen liittyy kunnan koulusuunnitelmiin. En voi olla ihmettelemättä, miten kunnan suurimmasta asukaskeskittymästä voidaan alaluokat lopettaa ilman, että juuri kukaan muu kuin yksittäinen äiti nostaa asiasta metelin. Asukastoiminnan vähäisyyteen saattoi moni havahtua vasta silloin, kun asioihin olisi pitänyt kiivaasti vaikuttaa. Onko jo myöhäistä?

On ilmiselvä tosiasia, että Taipalsaari on ensi sijassa asuinkunta ja panostukset on tehtävä sen mukaisesti. Elinehtomme on, että täällä on veronmaksajia ja luontevasti lapsiperheitä muuttamassa uusina sukupolvina omakotitaloihin, jotka perheille on tarkoitettu. Investoinnit ja palvelupäätökset on tehty ja tehtävä tätä silmällä pitäen.

Jos kuntaan halutaan lapsiperheitä, on ymmärrettävä sitä, mikä perheille on tärkeää: päivähoito ja varhaiskasvatus, hyvät koulupalvelut, harrastusmahdollisuudet, perheitä tukevat palvelut ja yhteisöllisyys kasvatuksen tukena. Tällaisin koulupäätöksin on vaikea puhkua intoa elinvoimasta, vetovoimasta ja pitovoimasta, joita ei vain Taipalsaarella vaan koko maakunnassa tarvitaan.

Vastakkainasettelua kunnan kylien välille ei tule rakentaa. Koko kunnan ja maakunnankin etu on, että siellä on elinvoimaisia, omaleimaisia ja yhteen hiileen puhaltavia yhteisöjä. Kaikkien etuna on kasvattaa kunnan yhteistä kakkua. Yhteistoiminta yli kylärajojen viriää, kun ihmiset eri aloilta näkevät yhteisen tekemisen vahvuudet ja hyödyntämättömät mahdollisuudet.

Taipalsaari olemme me, kaikki asukkaat ja toimijat. Meillä on mahdollisuus tehdä kunnasta paras mahdollinen. Hyvä vetää puoleensa.

Anni Laihanen,

Taipalsaari