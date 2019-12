Lukijalta: Liian moni jää yksin asioidensa kanssa

Viranomaisilta, virkamiehiltä, päättäjiltä, miksi heitä nyt nimitämmekään, puuttuu kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Miten moni ihminen onkaan joutunut suunnattomaan ahdinkoon jäädessään yksin, koska virkamiehen päätös yksinkertaisesti on vain niin kun se on päätetty, itse asianosaista kuulematta.

Miten moni ihminen onkaan jäänyt yksin asioittensa kanssa. Näin tapahtuu monien eläkettä odottavien joukossa, työtä hakevien joukossa, näin on myös lastensuojelun piirissä.

Mikä on tämän kaiken epäinhimillisen toiminnan tarkoitus? Mikä on se perimmäinen tarkoitus, kun asioista vastuussa olevat ihmiset, näitä epäinhimillisiä ja ihmisarvoa loukkaavia päätöksiä tekevät.

Olenpa kuullut sellaisenkin asian, että eläkkeelle pyrkinyt ihminen sai myönteisen päätöksen eläkkeelle pääsystään vasta kuolemansa jälkeen. Häneenkään ei uskottu. Nykyinen tapa ymmärtää ja käsitellä ihmisten oman elämän asioita on väärä. Tämä ei ole oikein, me emme tällaista virkakoneistoa tarvitse, ihmisiä, jotka eivät osaa käsittää eikä ymmärtää sitä minkälaista vahinkoa he näin toimien meille aiheuttavat.

Monilla meistä on kuitenkin toimivia ja rakentavia ajatuksia, miten tästä perin epäselvästä ja vaikeaselkoisesta byrokratian viidakosta voisi helpommin selvitä, mutta heitä ei kuunnella. Jokainen meistä voi varmasti sanoa kokeneensa yhteiskunnan toiminnan taholta jos jonkinlaista vääryyttä.

Uusi aika ja uudet ajatusmallit ovat tulossa. Ihmisten joille on annettu lahja nähdä toisin, pitää lähteä toimimaan. Pitää uskoa siihen että hyvyys, rakkaus, toisistamme välittäminen ja ymmärrys lisääntyy, meidän on vain annettava sille tilaa. Älkäämme suostuko lannistumaan ja luopumaan oikeudestamme elää ihmisarvoista elämää, vaikka meidät kuinka nujerrettaisiin.

Olkaamme vahvoja, luottavaisia ja uskokaamme siihen, että vielä kaikki on toisin. Hyvyyden sanoman eteenpäin viemistä ei voi meiltä viedä pois, ei se kylmin virkamieskään. Välitetään toisistamme ja ollaan ihmisiä toinen toisillemme.

Birgitta Wulf,

Kerava