Lukijalta: Vaalimainokset on kotikutoisina ja huumorittomina helppo ohittaa

Vaalimainonta on edelleen sitä samaa pönötystä, mitä kukin muistaa vuosikymmenten ajalta lehdistä, mainostolpista ja kotiin jaettavasta saasteesta. Yleensä kuvassa on parhaimpaansa pukeutunut ja hiukset hyvin kammattuna oleva ehdokas. Vaaliteema on puolueen "keksimä" ja hyväksi havaitsema. Tekstinä lähes suoraan puolueen laatimat vaaliuhot ja lupaukset. Ja jotta mainostila tulisi käytettyä mahdollisimman taloudellisesti, niin lista on ollut syytä laittaa mahdollisimman kattavasti.

Kun nuo tämänkin eduskuntavaalien mainokset asettaa puolueista riippumatta rinnakkain, niin irtiottoja ei ole havaittavissa. Tai ainakaan mitään huomiota herättävää ei niistä irtoa ja helppo ohittaa. Tuo kaikki vain osoittaa, että mainokset ovat kotikutoisia eli mainostoimistoja tai viestinnän ammattilaisten tiimejä ei ole rohjettu käyttää vaikka kyseessä onkin ”finaalivaihe".

Kuinka me voimme edes toivoa, että varsinkaan nuorempi polvi näkee näissä mitään uskottavaa tai tuoreutta, joilla politiikan pelipaikoille pyritään. Moni ehdokas uskoo someen ja kertoo niissä sanoin ja kuvin, miten paljon on jaksanut juosta toreilla ja kauppakeskuksissa eri puolella äänestysaluetta, vaikka enin osa äänistä edelleenkin tulee kotimaakunnasta.

Uutta ovat lähinnä poliittisten puolueiden videopätkät, joiden päänäyttelijöinä ovat puolueiden puheenjohtajat ja sivurooleissa parhaaksi katsomat kuiskaajat. Tosikkomaisuus on näissäkin säilytetty eli sketsin tai muun huumorin käyttöön ei olla edelleenkään rohjettu sen enempää puolueen omissa kuin kenenkään henkilökohtaisissa "juutuubeissa". Liekö syy, että itse eduskuntatyöskentely ei kuluneella kaudellakaan mennyt käsikirjoituksen mukaan ja oli melkoista teatteria. Tätä tuskin me äänestäjät odotimme.

Kaikkein kovimpaan tenttiin ehdokkaat joutuvat hyvin johdetuissa vaalipaneeleissa. Näissä mitataan ehdokkaan tietoja tämän hetken tilanteista ja pumpataan ulos, missä aikoo olla hyvä vaikuttamaan ja mihin valmis panostamaan.

Juhani Sirkiä, Lappeenranta