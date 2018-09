Lukijalta: Eksotea haukutaan turhaan

Ei lehteä, ettei näillä palstoilla haukuta Eksotea!

Sairaanhoitopiirimme on eräs parhaiten toimivista Suomessa. Eksotea käytettiin esimerkkinä, kun haettiin toimivia sairaanhoitopiirejä sote-suunnitteluun. Eksoten johto on toiminut vastuullisesti ja asiantuntevasti koko ajan. Meitä on kehuttu autolla liikkuvista hoitoyksiköistä. Myös tarpeellinen kuntouttava toiminta on saanut valtakunnallista kiitosta. Kaikki muukin toiminta kestää valtakunnallisen vertailun. Varmaan se, että tuloksellisen, ylimäärää tuoneen, vuoden jälkeen tulikin tappiollinen vuosi ja edessä useampiakin, ellei monia kipeitäkin asioita tehdä. Jos sokerit ja kermat poistettiin henkilökuntakahvioista, se on järjetöntä (ES 8.9).

On vain niin, että väestön ikääntyminen ja sairaudet sekä muu hoito lisääntyvät ennalta arvattavalla tavalla. Nyt ongelmaksi on tullut, että kotona joudutaan pitämään ihmisiä, jotka eivät siellä enää selviydy. Jatkuvat ambulanssikuljetukset kotoa sairaalaan ja takaisin maksavat. Samoin vanhusten makuuttaminen sairaalan vuodepaikoilla.

Ratkaisuksi nähtiin TV:stä muutama vuosi sitten Tanskasta alue, jossa vanhukset ja hoitajat asuivat samalla alueella. He kävelivät vanhusten luokse! Ei mennyt aikaa autolla ajoon jopa ruuhkissa. Työ oli antoisaa. Parempikuntoiset laittoivat ruokaa yhteiskeittiössä, ja hakivat huonokuntoisempia ruokailuun. Jos joku ei voinut tulla, pari ihmistä vei aterian ja söi hänen kanssaan. Ruokakin maistui pöytäseurassa, kaikki söivät riittävästi.Vanhukset olivat tyytyväisiä. Pirkko Haikala ja Kaisa Härmälä (ES 9.9). kysyvätkin: "Miten saisimme vanhukselle ruokaseuraa?" Eipä arvostella, jos ei ole eväitä arvostelun pohjaksi!

Pertti Mela, Lappeenranta