Lukijalta: Leveäkaistatien alkamisesta kerrotaan huonosti

Noin kaksi viikkoa sitten kerrottiin Etelä-Saimaassa, että liikenteessä ollaan kaikkein eniten huolissaan autoista, joissa ei ole valoja päällä. Toinen tuntoja nostattanut keskustelu käytiin Taipalsaarentien muuttuneista nopeusrajoituksista.

Tuntuu oudolta, että joku voi olla huolissaan siitä, että jollakin toisella ei autossaan ole valoja päällä. Kun liikutaan autolla, ei ole tähdellistä nähdä toisen auton valoja, tähdellistä on nähdä tiemerkinnät, muut tiellä liikkujat ja liikennemerkit. Kuitenkin suuntamerkki- ja jarruvalojen näkeminen on tärkeätä ajettaessa toisen auton takana. Valoja tarvitaan vasta silloin, kun ei näe itse ajaa tai toiset eivät näe autoa. On typerää, että Suomessa pitää ajaa valot päällä aina.

Leveäkaistatietä ajetaan nykyisin huolettomasti keskellä tietä ja aiheutetaan jonoja.

Tuntuu oudolta, että ELY-keskuksen virkailija Sonja Lehtonen kertoo kollegoidensa kanssa pidetyn useita kokouksia nopeusrajoitusten muuttamiseksi Taipalsaarentiellä. Aiemmat rajoitukset olivat sopivia.

Sitä vastoin valtatie 6:n leveäkaistatieosuudet Luumäen Taavetin ja Koskenkylän välillä vaatii ELY-keskuksen virkailijoilta toimenpiteitä. Kun Koskenkylästä, valtatie 7:ltä eli Helsinki-Vaalimaan moottoritieltä, ajetaan Taavettiin 110 kilometrin matka, ei leveäkaistatiestä ole missään yhtään merkintää. Autoilijat eivät voi mistään päätellä, että kyseessä on leveäkaistatie ja miten siellä pitäisi ajaa.

Leveäkaistatiellä pitää ajaa reunaviivan tuntumassa, jotta nopeammin ajavat autot pääsevät helposti ohittamaan samalla ajokaistalla pysyen. ELY-keskus on luonut tämän hyvän säännön sujuvan liikennöinnin toimimiseksi leveäkaistatielle. Se ei kuitenkaan huolehdi tiedottamisesta eikä seuraa liikennekäyttäytymistä. Leveäkaistatietä ajetaan nykyisin huolettomasti keskellä tietä ja aiheutetaan jonoja. Tästä syystä leveäkaistatien liikennesujuvuus on alkanut jäädä tavallisen tien tasolle.

Lappeenrannasta Helsingin suuntaan ajettaessa on koko matkalla vain yksi pieni leveäkaistatiestä ilmaiseva taulu Taavetissa. Tieto leveäkaistatiestä pitää viedä tien laitoihin. Tekstiksi riittää isoin kirjaimin "Leveäkaistatie". Tämän jälkeen lyhyen matkan päähän toinen tauluteksti "Aja reunaviivan tuntumassa". Kyseiset taulumerkinnät pitää asettaa myös valtatie 6:lle risteävien teiden jälkeen. Lisäksi tieto pitää välittää eri medioille tietoiskuina kaikille, autokouluihin ja rajanylityspaikkoihin ulkomaalaisia varten.

Esitän ELY-keskuksen virkailija Sonja Lehtoselle, että hän vie edellä esitetyn tiedon pikaisesti kollegoilleen. Oikea ja tehokas informaatio leveäkaistatiellä ajamisesta vaatii paljon enemmän kokoustietoa kuin turhat Taipalsaarentien nopeusrajoituksista pidetyt kokoukset.

Raimo Hienonen, Helsinki, vapaa-ajalla Lappeenranta