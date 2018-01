Lukijalta: Uskottavuus mitataan tositilanteessa puolustuskyvyllä

Asko Munukka nimitteli (ES 22.1.2018) puolustuskyvystämme huolestuneita ja nykyisiä puolustuspoliittisia pilvilinnoja arvostelevia upseereita Nato-intoilijoiksi. En puutu Munukan mielipiteessään esittämiin ”historianäkemyksiin”, koska ne muistuttavat enemmän Kekkoslovakian aikaista Pirkkalan koulukokeilun opetusmonistetta kuin todellista elettyä ja tutkittua historiaamme.



Nato-intoilijoiden joukkoon kuuluu 23 Euroopan unionin jäsenmaata, jotka ovat puolustusliitto Naton jäseniä. Nämä maat eivät kuitenkaan anna liittoutumattomalle Suomelle turvatakuita.



Miksi Suomen tulee liittyä puolustusliitto Natoon? Koska Suomella ei ole riittävää puolustuskykyä erityisesti ilmavoimien ja merivoimien osalta. Myös supistettujen maavoimiemme puolustuskyky on rajoittunut. Kykyä heikentää maamiinojen käyttökielto. Maamiinat olivat keskeinen väline aluepuolustuksessamme 1990-luvulla, kuten myös 200 000 sotilasta vahvemmat maavoimat. Kumpaakaan resurssia ei enää ole ja sotatekniikan hinta nousee koko ajan. Jäämme jälkeen niin määrässä kuin laadussa.



Puolustuskykyämme tulee uudistaa koko ajan. Tämä ei ole ollut mahdollista enää vuosiin. Rakennetaan vain pilvilinnoja ja muistellaan menneitä hyviä aikoja. Vastuunsa tuntevat upseerit eivät tähän alennu – siitä huolimatta, että Natoon liittyminen ei miellytä nykyistä kulissipolitiikkaa ylläpitävää valtiojohtoamme.



Upseeriliiton kyselyyn (2016) vastanneista liiton jäsenistä 70 prosenttia kannattaa Suomen liittymistä Natoon. Merivoimissa lähes 80 prosenttia merivoimien upseereista kertoi kannattavansa Suomen liittymistä Natoon. Ilmavoimien upseereista Natoon liittymistä tuki 72 prosenttia. Rajavartiolaitoksen upseereista 64 prosenttia puoltaa Suomen jäsenyyttä Natossa.



Suomen puolustuskyvystä ja turvallisuuspolitiikkamme uskottavuudesta huolestuneisiin vastuunkantajiin on liittynyt yksi kahdeksasta presidenttiehdokkaista, joka kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Uskottavan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan luominen on mahdollista, kun joukkoomme liittyy muita vastuunsa tuntevia suomalaisia.



Lassi Laukkanen, ye-everstiluutnantti evp., Lappeenranta