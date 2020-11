Lukijalta: Hälytysajoneuvoihin pitää päivittää ajantasaiset karttajärjestelmät

Rakensin vuonna 2014 kylätien uuteen paikkaan, jottei läpikulkuliikenne ohjaudu enää pihapiiriini. Marraskuun alkupäivinä pari ambulanssia saapui pihaani tavoitteenaan mennä avustamaan puristuksiin jäänyttä työmiestä Kukkuroinmäen kaatopaikka-alueelle. Autot jatkoivat matkaansa pienen harkinnan jälkeen pellon poikki nousten uudelleen kaatopaikalle vievälle tielle penkan kautta. Riskinä oli autojen jumittuminen syyspeltoon kiinni tai auton vaurioituminen kylätien penkalle noustessa. Jos kyydissä olisi ollut potilas, niin parhaan hoidon takuuta ei olisi ollut.

Kun tiemuutoksesta on kuusi vuotta, voisin olettaa, että hälytysajoneuvojen karttajärjestelmät on päivitetty. Tässä tapauksessa kyse ei ollut ajoneuvokuljettajan kartanlukutaidosta, koska kaatopaikalle ajoi pari hälytysajoneuvoa pihani läpi ja pellon poikki. Vaikka Joutsenosta on kaikki yhteiskunnalliset palvelut ajettu alas, niin kaatopaikkana pitäjä toimii vuosikymmeniä. Odottaisin, että alueelle on asialliset opasteet kuutostieltä ja alueen kartat on päivitetty ajantasaisiksi.

Kaupungin virkamies kuvasi tilanteen, miten uudet karttatiedot käsitellään, ja tiedon pitäisi teoriassa päätyä käyttäjilleen, osin maksutta, osin maksullisena. Virkatehtäväksi annoin hänelle käydä pelastuspäällikön kanssa kyseisen tilanteen läpi, ettei jatkossa ajoneuvot aja harhaan ja avunsaaja saa apua viivytyksettä. Maksuton päivitetty karttatieto tulee olla digiyhteiskunnan perusoikeus. Seuraavalla kerralla avuntarpeessa voi olla kuka tahansa meistä, ja pienikin viive saapumisessa on hätätilanteessa pitkä aika.

Pasi Poikonen

Lappeenranta