Lukijalta: Vihreästä palkinnosta vihreämpiin tekoihin

Lappeenrannan kaupunki voitti 8.10. Euroopan komission kilpailussa European Green Leaf 2021 -tittelin yhdessä Bulgarian Gabrovon kanssa. Tämä on hieno saavutus, ja siitä täytyy antaa kiitos päättäjille ja viranhaltijoille, jotka ovat tehneet asian eteen töitä.

Samalla tulee kuitenkin muistaa, mitä tittelin myöntäminen tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita. Kilpailuun oli erikseen haettava mukaan, joten arviointi ei kohdistunut kaikkiin keskisuuriin kaupunkeihin. Kilpailussa ei arvioitu ympäristöasioiden nykytilaa kokonaisuutena, eikä siinä tutkittu mitattavia kovia lukuja. Kilpailussa on kysymys ympäristön tilaa parantavien toimenpiteiden arvioinnista ja siitä, kuinka kaupunkilaisille viestitään näistä toimista sekä kuinka heidät sitoutetaan niihin.

Todellinen ilmaston ja luonnon huomioiminen ei ole vain kivaa uutta voittoa tuottavaa pöhinää. Taustalla olevat asiat on korjattava myös kuntoon. On olemassa luonnon kannalta yksiselitteisesti haitallista liiketoimintaa, ja siitä on päästävä eroon, mikäli haluamme oikeasti torjua ilmastonmuutoksen ja estää luontokatoa. Etelä-Karjalassa tilanne metsien hakkuiden osalta on hirvittävä. Luonnonvaraista metsää on hyvin vähän, ja metsien hiilinielut pienenevät. Verovaroja ei kannata käyttää halpalentoliiketoiminnan tukemiseen, vaan paljon merkittävämpään vähäpäästöiseen joukkoliikenteeseen. Kuitenkin yhdessä alueen yritysten ja korkeakoulujen kanssa meidän on mahdollista toimia suunnannäyttäjinä kohti hiilinegatiivista tulevaisuutta, ja siten auttaa muutakin maailmaa pääsemään päästötavoitteisiin.

Jotta kukaan ei pääse moittimaan palkintoa viherpesuksi, meidän tulee kääntää kaupungin suunta kokonaisvaltaisesti vihreän todellisuuden huomioivaksi. Hyvää pitkäjänteistä työtä onkin tehty esimerkiksi jätehuollon puolella ympäristön huomioimiseksi. Vaaditaan yhdessä kaupungilta vaikuttavia toimia ilmaston ja luonnon hyväksi!

Tuomo Liljenbäck

Vihreiden kuntavaaliehdokas, Lappeenranta