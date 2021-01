Lukijalta: Suomi voisi olla edelläkävijä sähköpolttoaineissa

Viime viikkoina on käyty keskustelua Suomessa tehtävästä uraa uurtavasta työstä niin kutsuttu P2X-tekniikan ja sähköpolttoaineiden saralla. Edelläkävijänä ja kehityksen keskuksena asiassa toimii LUT yliopisto Lappeenrannassa.

Maailmalla on käynnissä kova kisa kyseisen teknologian edistämiseksi ja voittajat saattavat saada kunnian olla osa maailman energia- ja ilmasto-ongelmien ratkaisua. Suomen pysyminen kärjessä ei ole todennäköistä, ellei kehitykseen panosteta täällä olennaisesti enemmän. Mahdollisista EU:n koronatuista tulisikin ohjata merkittävä summa, esimerkiksi 200 miljoonan euron potti sähköpolttoaineiden tutkimus- ja kehitystyöhön sekä tulosten tuotteistamiseen.

Vallalla olevan viherpesun sijaan on tehtävä aitoja ilmastotoimia, jotka luovat työpaikkoja, uutta osaamista ja kilpailukykyä. Suomella on mahdollisuus olla suunnan näyttäjä koko maailmalle, mutta asiaan on panostettava kunnolla. EU:lta mahdollisesti tulevaa koronaelvytysrahaa ei tule käyttää siltarumpujen rakentamiseen, vaan pitkälle tähtäävien kehitysideoiden edistämiseen.

Edelläkävijyydestämme huolimatta aiheeseen on suhtauduttu maan johdossa vaisusti. Sähköpolttoaine-teknologia on älykäs luonnontieteisiin perustuva puhdas malli, johon ei liity rakenteiden rikkomista eikä vallan uudelleen jaon elementtejä ja se voi siksi olla erityisesti vihervasemmiston näkökulmasta epäkiinnostava.

Pääministeri Marinin hallituksen toimet määrittävät monella tapaa maamme tulevaisuutta. Sähköpolttoaineiden osalta tilaisuutemme on historiallisen ainutlaatuinen ja on mahdollisuus menestystarinaan, jonka rinnalla Nokian loiston vuodet olivat näpertelyä. Hallituksen nykyisellä toivomis-politiikalla jää nähtäväksi, osataanko tähän tarttua, vai lannistuuko Suomen rooli johtavana uuden energiatalouden airuena näkemyksen puutteeseen tai erilaisten työryhmien loputtomiin jahkailuihin. Mahdollisuuteen pitää tarttua nyt.

Jukka Kopra

kansanedustaja, kunnallisvaaliehdokas

Lappeenranta, kok.