Lukijalta: Kisapuisto on ainut oikea paikka jäähallille

Viime aikoina olemme saaneet lukea jopa ulkopaikkakuntalaisten viestejä siitä, kuinka kaupunkimme keskustan elävöittäminen vaatii monitoimiareenan rakentamista Lappeenkadun päälle. Olen maalaispoikana asiasta täysin eri mieltä. Kaupunkimme keskusta ei muutu vilkkaammaksi hallilla. Uusi halli ei tuo tänne sen enempää lisää ostovoimaa kuin lisää yritysten määrää.

Kaupunkimme talouden tulevaisuuden näkymät ovat erittäin ongelmalliset. Meillä ei nyt eikä lähitulevaisuudessa ole varaa vähintään 70 miljoonan euron halli-investointiin. Eikä apua löydy ulkopuolisesta investoijasta, sillä aina veronmaksajat lopulta tulevat laskun jossakin muodossa maksamaan.

Kaupunkimme keskusta ei muutu vilkkaammaksi hallilla.

Keskusta-areenasta haaveilevien kannattaisi kysyä itseltään myös sitä, toisiko uusi halli keskustassa "tuvat täyteen". Miksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa on huomattavasti suurempi väkimäärä, hallit ovat puolillaan? Ja onko niin, että peleistä kiinnostuneet kuitenkin haluavat katsoa ottelut mieluimmin kotisohvalla 19,90 euroa kuukaudessa maksavalta maksukanavalta?

Jos kaikkien selvitysten jälkeen päädytään uuden hallin rakentamiseen, ainut oikea paikka on Kisapuisto. Siellä ovat valmiina parkkipaikat, iso tekojää ja UK- areena. Kisapuisto on ollut käytössä vuodesta 1963 lähtien, eli 55 vuotta, ja kaupunkilaiset ovat löytäneet sen hyvin. Ainut paljon keskustelua herättänyt asia on liikenne, mutta se helpottuu varmasti, kun rataremonttiin liittyen tehdään kunnon alitus oikeaan paikkaan.

Kisapuistoon saadaan uusi jäähalli, jossa SaiPa voi asiallisissa olosuhteissa jatkaa liigakiekkoilua. Tässä yhteydessä pitää huomioida se, kuinka siinä voidaan yhdistää tulevaisuudessa eteen tuleva ison tekojään kattaminen ja sen tarpeet. Synergiaetuja on mahdollisuus saada ja Kisapuisto on oikea paikka jääurheilulle myös jatkossa.

Annetaan nyt konsulttien rauhassaan arvioida myös vanhan hallin korjausmahdollisuudet ja etsiä mahdollisia yhteistyökumppaneita rahoituksen osalta ennen lopullisia päätöksiä.

Tapio Arola, kaupunginhallituksen 3. varapuheenjohtaja ( kesk.), Lappeenranta