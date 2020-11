Lukijalta: Lappeenrannan arboretumin kauhea kohtalo puhuttaa

Iloitkaamme siitä, että vihdoin saatiin paljon puhuttu jäähallipäätös ja samaan syssyyn periaatepäätös sisäliikuntahallin rakentamisesta.

Mutta itkekäämme nyt sitä, että sisäliikuntahallin sijoittaminen syö hirvittävän määrän vuosikymmeniä kasvaneita arboretum-puita. Tiedotusvälineissä on puhuttu jopa 150 upean puun kaatamisesta. Se on kohtuuttoman suuri uhraus liikunnalle.

Osa kaupungin keuhkoista ja vihreydestä menetetään vuosikymmeniksi, koska korvaavat puut kasvavat todella hitaasti. Kaupungin puutarhurin lausunnon mukaan suuria puita ei voi siirtää toisaalle. Eikä niitä varmaan voi siirtää kasvamaan jonnekin muualle arboretumalueelle, joka alkaa olla täysi esimerkiksi kaupunkilaisia ihastuttavista kirsikkapuista ja veteraanipuistosta.

Me arboretumin ihailijat ja vihreydestä nauttivat toivomme kaupunkisuunnittelulta ja päättäjiltä nyt uutta ajattelua, joka pelastaisi kokonaan tai suurimman osan tuhoutumisuhan alla olevasta puustosta.

Jos tätä uhka-asiaa kysellään kaupunkilaisilta, on ihan varmaa, että kaatouhka kauhistuttaa.

Kaupungin puutarhaosasto oli aikoinaan tuonut esille tämän seikan, mutta suuressa sisähalli-innostuksessa se sivuutettiin.

Ehkä tekonurmen voisi sittenkin siirtää muualle?

On muistettava, että liikennepuistoa on hiljakkoin uudistettu ja sielläkin on harvinaislaatuisia puita, joten se alue kuuluu olennaisesti arboretum-puistoon.

Tai, että sisäliikuntahalli suunnitellaan kokonaan jonnekin muualle, paremmin sopivaan paikkaan.

Tässä muutamia elementtejä, joita voisi pyöritellä ajatuksissa ja piirustuslaudalla.

Lappeenranta sai juuri hiljakkoin päätöksen Green city- tittelistä. Ehdokkuuden aikana ei vielä puhuttu arboretumalueen tuhoamisesta. Mielestäni titteli edellyttää vihreyden lisäämistä, eikä arvokkaan puistoalueen tuhoamista!

Olisiko tämä Lappeenrannan Kiltaa tai muita ryhmittymiä innostava asia? Myös kaupunkisuunnittelussa ja valtuustoryhmissä voisi pohtia vakavasti uudelleen tätä suurta uhkatilannetta, jotta ei suinpäin tuhota arvokasta puistoaluetta.

Pekka Kauppinen

Lappeenranta