Lukijalta: Vaalikampanjointia täytyy saada tehdä rauhassa ja pelkäämättä

Eduskuntavaalikampanjat ovat hyvässä vauhdissa ja yleisesti ottaen kentällä on ollut hyvä tunnelma. Ehdokkaiden häirintä on kuitenkin lisääntynyt viime vaaleista, niin katukampanjoinnissa kuin somessa. Ilmiö on äärimmäisen huolestuttavaa ja tuomittavaa.

Järjestelmällistä häirintää tapahtuu niin verkon välityksellä, valheellisella mainonnalla kuin disinformaatiolla. Käytetään uhkaavaa äänensävyä keskusteluissa, huudellaan asiattomia, kyseenalaistetaan periaatteita, kehotetaan jopa puhkomaan autonrenkaita. Myös fyysisestä uhkailusta ja kiinnikäymisestä on uutisoitu. Ikävää luettavaa ja koettavaa, johon täytyy puuttua.

Kampanjointia täytyy saada tehdä rauhassa ja pelkäämättä. Kampanjointi käy työstä, on satoja kohtaamisia, huolia, joita kuunnella. Siihen ei tarvita lisää henkistä ja fyysistä kuormittavuutta. Tukiryhmäläisten tuki on tärkeää, heidän kannattaa olla myös valmiina puuttumaan mahdolliseen häiriköintiin. Vihapuhetta ja muuta häirintää ei saa sivuuttaa, edes sananvapauden nojalla.

Muistutamme, että jokaisella on oikeus turvalliseen vaikuttamistyöhön. Edessä on eduskuntavaalien loppurutistus ja heti perään EU-vaalien kampanjointi. Tuomitaan vihapuhe joka kerta, puututaan häiriköintiin. Näin annamme ehdokkaille kampanjointirauhan.

Sari Melkko, Kaakkois-Suomen Demarinaisten puheenjohtaja, Kouvola

Virpi Torniainen, Kaakkois-Suomen Demarinaisten varapuheenjohtaja, Lappeenranta