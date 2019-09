Lukijalta: Miten Eksote aikoo varmistaa riittävät peruspalvelut?

Lienee oikeutettua kysyä, miten Eksote aikoo toteuttaa riittävät peruspalvelut käytännössä, kun niiden toimipaikat on lähes kokonaan lakkautettu?

Lukiessani Lappeenrannan kaupunginhallitukselle 2015 annettua tutkielmaa siitä, miten Armilan sairaalalta vapautuvan maa-alueen käyttö suunnitellaan saatoin päätellä, että Armilan terveyskeskus ja sairaala aiotaan lopettaa. Armilan palvelut suunniteltiin siirrettäväksi Kahillanniemen sairaaloihin.

Kun kysymyksessä on Suomen perustuslain jokaiselle kansalaiselle takaamista peruspalveluista olisi odottanut näiden toteuttamista kysyttävän kaupunkilaisten mielipidettä. Toki on ymmärrettävää, että demokraattisesti valituilla elimillä on päätösvalta tehtyihin ratkaisuihin, mutta on eri asia pystytäänkö näillä toimilla toteuttamaan perustuslain edellyttämät velvollisuudet?

Kun 2018 siirrettiin kaikki polikliiniset palvelut K-sairaalaan oli seurauksena katastrofi ja jopa erikoissairaanhoidon vaarantuminen. K-sairaalan vuodepaikat eivät riittäneet, josta johtuen vanhan keskussairaalan vuodepaikat jouduttiin ottamaan uudelleen käyttöön. Tämän tapahtuman olisi luullut aiheuttavan Armilan sairaalan lopetukseen vähintään aikalisän, jona aikana vanhan keskussairaalan tilat olisi muutettu Armilan tarpeita vastaaviksi.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, ettei keskussairaala muutoksen jälkeenkään sovellu kovin hyvin varsinkaan vanhuuteen liittyvien sairauksien hoitoon. Olisi tärkeää, että K-sairaalan toimintaa parannettaisiin niin, ettei lääkäriin pääsyä tarvitsisi odottaa kymmeniä tunteja ja että lääkärien päivystystoimintaan palkattaisiin riittävästi lääkäreitä, ettei päivystävät lääkärit joutuisi hoidettaviksi työuupumuksen vuoksi. Vaikka olen suhtautunut aika kriittisesti Eksoten uuteen toimitusjohtaja Timo Sakselaan, niin on myönnettävä, että kyllä edellinen johtaja jätti hänelle turhan paljon avoimia asioita, joita ei ratkaista kikkaskonsteilla.

Matti Räsänen,

Lapeenranta