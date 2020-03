Lukijalta: Toivoa huomiseen

Mietimme tyttärieni kanssa pari päivää sitten, miten helpottaisimme omilla toimillamme pienyrittäjien ahdinkoa poikkeustilan takia. Lahjakortti palveluun voisi olla hyvä idea. Sen voi riskittömästi ostaa vaikka netissä. Äidit ihastuisivat takuulla toukokuun toisena sunnuntaina, kun saisivat ilmaisen käyntikerran kampaajalle, hierontaan, jalkahoitoon tai kosmetologille. Kaikki tulevatkin merkkipäivät voisi hoitaa samalla sapluunalla.

Entä miten mukavaa olisi keskellä tätä kärvistelyä haaveilla hemmotteluhoidosta, jonka on ostanut ihan itselleen. Sinne voi mennä sitten, kun tilanne helpottuu. Kannattaa myös miettiä, onko tuttavapiirissä joku käsityöalan yrittäjä, joka osaisi tehdä sinulle sen unelmiesi mekon, jota et mistään kaupasta löydä tai lyhentää housunlahkeet (minulle se ainakin on yhtä tuskaa!).

Kun matkailu ulkomaille ei juuri nyt houkuttele, voisimme ryhtyä suunnittelemaan kotimaan matkoja. Suomi on täynnä hurmaavia kohteita, jotka odottavat löytäjäänsä.

Pahitteeksi ei olisi muukaan ”sisämatkailu”. Etsitään itsestämme sellainen arvomaailma, joka kestää maailman myllerryksen. Tästä tutkistelusta on hyötyä sittenkin, kun entinen arki taas koittaa.

Sinikka Vuento

Lappeenranta