Lukijalta: Suomen liityttävä Natoon Ruotsin perässä

Ruotsin Nato-päätös on kohtalonkysymys myös Suomelle. Haemmeko Nato-jäsenyyttä jos Ruotsi hakee, vai jätämmekö tulevaisuutemme toistaiseksi tuntemattomien poliittisten vaikutteiden armoille? Oman näkemyksen tueksi kannattaa hyödyntää saatavilla olevaa tietoa viime vuosisadan, erityisesti ennen sotia, sotien aikana ja sotien jälkeen keskeisessä asemassa olevien poliitikkojen muistelmista. Paasikiven päiväkirjat, Tarton tanssi, Max Jakobsonin diplomaattien talvisota ja nyt Yle Areenalta katsottavissa oleva näytelmäsarja Sodan ja Rauhan miehet ovat hyviä ja mielenkiintoisia lähteitä kriisiaikojen politiikkaan.



Onko Venäjä ohjannut uhkaavilla toimillaan, muun muassa hyökkäysharjoituksilla Ruotsin rannikolle Ruotsia liittymään Naton jäseneksi? Olettaako Venäjä, että Suomi ei liittyisi Natoon siinäkään tilanteessa jos Ruotsi liittyisi Natoon? Se pudottaisi Suomen saman tien Venäjän etupiiriin, mikä on aina ollut Venäjän ja Neuvostoliiton tavoitteena.



Näkemykseni Suomi ei saa joutua enää Venäjän etupiiriin, sanoivatpa Keijo Korhonen ja Paavo Väyrynen tai muut YYA-sopimusta aikanaan kannattaneet ja vielä nykyisinkin puolustavat henkilöt mitä tahansa. Nyt Putin haluaa kylmän sodan mukaisen etupiirijaon, koska Venäjän poliittinen johto ei pysty muuten suojautumaan Venäjälle tuhoisalta demokratialta.



Jos Ruotsi liittyy Natoon ja Suomi ei, olisimme ennemmin tai myöhemmin lähes vastaavassa tilanteessa kuin ennen talvisotaa, mutta sikäli huonommassa, että Suomenlahden eteläpuoli on nyt Naton hallinnassa. Suomenlahti ei ole menettänyt merkitystään, se on edelleen ainut laivaväylä Pietariin, minkä lisäksi Venäjän kannalta Suomenlahden sotilaallisia suojelupaineita on lisännyt maakaasuputki Saksaan ja Suomen kautta kulkevat tietoliikennekaapelit. Jos Ruotsi ilmoittaa liittyvänsä Naton jäseneksi, on Suomenkin liityttävä. Sen on historia, presidentti Paasikivi ja nyt Vladimir Putin geopoliittisilla puheillaan ja teoillaan opettanut suomalaisille. Suurvalta ei ikinä unohda niitä alueita, mitkä sillä on ollut joskus hallinnassaan. Venäjä sallii ”itsenäisen” Suomen, kunhan se kuuluu Venäjän etupiiriin kriisitilanteissa.



Antero Lattu (sd.), Imatra