Lukijalta: Armilan välttämättömyys on osoittautunut nykyisen koronaviruspandemian aikana todella tarpeelliseksi

Eksotemme uusi toimitusjohtaja Timo Saksela lausui Etelä-Saimaassa 14.1., että Armilassa ollaan vielä monta vuotta. Eksoten hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen vahvisti, ettei Eksotella ei ole hoppua ratkaista Armilan rakennusten käyttöä. Todettakoon vielä kerran, että Lappeenrannan kaupunki omistaa Armilan, ja Eksote on siellä vuokralla. Tätä taustaa vasten on ollut käsittämätöntä, että valtuustossa on ajettu vuosia Armilan tuhoamista, vaikka Eksote jos kuka on ollut varma vuokranmaksaja. Armilan välttämättömyys eräänä sairauksien hoidon keskittymänä on osoittautunut nykyisen koronaviruspandemian aikana todella tarpeelliseksi. Kaikki ne ajattelemattomien valtuutettujemme uhoamiset Armilan tuhoamiseksi on onneksemme heitetty historian kaatopaikalle. Meidän on tärkeätä pitää nämä asiat mielessämme ketä äänestämme ensi kevään kunnallisvaaleissa.

Tauno Tukiainen

Lappeenranta