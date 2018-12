Lukijalta: Tarvitsemme imatralaisia oman asuinalueensa yhteisöllisyyden kasvattamiseen ja aktiivisuuden virittämiseen

Joulu ja koululaisten loma-aika lähestyy. Sää näyttäisi kerrankin suosivan talviurheilua. Viime vuosina talvet ovat olleet hyvin vaihtelevia säiden suhteen, mutta nyt näyttää siltä, että talvi on saapunut ja sen myötä on saatu ulkojäätkin Imatralle.

Tarvitsemme imatralaisia, jotka ottavat osaa oman asuinalueensa yhteisöllisyyden kasvattamiseen ja aktiivisuuden virittämiseen. Tästä on hyvä esimerkki Sienimäen kaukalo ry. Kaveriporukka otti asiakseen järjestää oman asuinalueensa väelle mahdollisuuden jääurheiluun Sienimäellä, omalla asuinalueellaan. Yhdistyksen jäsenet hommasivat kaukalon, pystyttivät sen talkoilla ja pitävät sitä yllä talvisaikaan niin, että alueen asukkaat pääsevät halutessaan luistelemaan ja pelaamaan.

Tämä on hieno osoitus aktiivisuudesta oman asuinalueen kehittämiseksi.

Tämä on hieno osoitus aktiivisuudesta oman asuinalueen kehittämiseksi ja erityisesti alueen lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien kasvattamiseksi. Sitä me todella nykyaikana tarvitsemme.

Myös Lempukan alueen kyläläiset ovat olleet aktiivisia. Omalla porukalla on vuosia jäädytetty luistelurataa alueen lapsille ja nuorille talkoovoimin ja viime kesänä kentän toiseen päähän on noussut myös kaukalo. Tämänkin on upea osoitus yhteisöllisyydestä ja siitä, että hyviä asioista tapahtuu, jos vain tahtoa ja tekijöitä löytyy.

Luistelualueet ovat vain yksi esimerkki monista hankkeista, joita kaupunkilaiset ovat Imatralla saaneet aikaan. Sienimäen kaukalo ry palkittiin viime kesänä kaupungin osallistu ja vaikuta -työryhmän toimesta osallisuuspalkinnolla, jonka tarkoituksena on muun muassa aktivoida kyläyhteisöjä ja yksittäisiä kaupunkilaisia yhteisen hyvän eteen.

Tammikuussa kaupunginvaltuustoon tulee hyväksyttäväksi uusi osallistu ja vaikuta -ohjelma 2019–2021. Toivottavasti sekin voi palvella imatralaisia omalta osaltaan.

Yhteinen tekeminen ja yhdessä asioiden eteenpäin vieminen vahvistavat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se tuo ihmisiä yhteen ja siitä syntyy vuorovaikutusta, keskustelua, uusia ideoita ja saattaahan siinä tutustua uusiin ihmisiinkin. Hyvä niin. Tällaista yhteishenkeä me tarvitsemme Imatralle, niin päätöksentekoon, kuin myös asuinalueidemme kehittämiseen.

Mikko Airas (kok.), Imatra