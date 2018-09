Lukijalta: Eduskunnasta luopuvien perustelut eivät vakuuta

Usea perin kauan eduskunnassa istunut poistuu kuvioista, eikä ole seuraaviin vaaleihin ehdolla. Moni poistuu näyttämöltä katkerin miettein. Riittää jo olla sylkykuppina ja kusitolppana, he sanovat.

Vaikka kansanedustajia haukutaan, nauttivat he kuitenkin kansan syvissä riveissä suurta arvostusta. Osallistuu kansaedustaja millaiseen kotiseutu pippaloon tahansa, on hänellä hännystelijät liepeessä: terve terve, miten menee Ari tai Heikki.

Toinen peruste politiikasta vetäytymiselle on se, että politiikka on muka muuttunut pinnalliseksi ja vihamieliseksi. Onkohan vaan? Ex-ministeri Lenita Toivakka kirjoittaa blogissaan 20.8., että eduskunnan ilmapiiri on kiristynyt tällä kaudella ja moni poliitikko viihtyy omassa kuplassa eikä erilaisia mielipiteitä suvaita.

Mauri Pekkarinen sanoi päätöksestään huolimatta vielä pitävänsä jalkaa oven välissä. Yhtä kuitenkin kaikki, luopujien perustelut eivät vakuuta.

Oman havaintoni mukaan politiikka on muuttunut vuosien saatossa näkyvämmäksi, ja ehkä kusitolpiksi itsensä tuntevien mieltä kohentaa se, että työstä on suhteellisen hyvin maksettu ja loppuelämänkin toimeentulo on turvattu.

Pitäisikö asettaa vaalikelpoisuudelle yläikäraja, jos itse ei huomaa voimien hiipumista eikä sitä, ettei pysty kestämään työtä joka ilman muuta on paineenalaista? Äänioikeus ja vaalikelpoisuus on sekin kriteerein rajattu.

Markus Malmi, Lappeenranta