Lukijalta: Suomessa ei ole henkistä valmiutta ilmastotalkoisiin

Suomalaiset ovat huolestuneet ilmastonmuutoksesta. YLEn mukaan jopa 59 prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta erittäin vakavana ongelmana. Tästä huolimatta meillä ei vielä ole valmiutta hyväksyä tarvittavia toimia. Oloissamme yksi tehokkaimmista keinoista vähentää ilmastopäästöjä on tuulivoima. Tuulivoiman rakentaminen on kuitenkin kohdannut kohtuuttomia esteitä. Käytännössä jokaista tuulivoimahanketta löytyy vastustamaan jokin taho yksityishenkilöistä viranomaisiin. Harvaan asutussa maassamme ei muka ole tilaa tuuliturbiineille. Ilmastohuoli myönnetään, kunhan vastatoimista ei itse tarvitse maksaa mitään.

Lappeenrannan kaupunki on teettänyt suunnitelman hiilineutraalista kunnasta. Tässä skenaariossa kaupungin alueelle piti rakennettaman 32 uutta tuulivoimalaa, joiden avulla olisi voitu vähentää kaupungin hiilidioksidipäästöjä 45 000 tonnia vuosittain (HINKU tiekartta). Juuri saamamme pikku uutisen mukaan (ES 28.12.) KHO on käytännössä hyväksynyt Muukon tuulivoimapuiston kahdella turbiinilla laajentamista koskevat alun perin jätetyt valitukset. Kaupungin HINKU-suunnitelmat ovat kokeneet takaiskun. Lisätilaa tuulivoimalle ei Lappeenrannasta näytä löytyvän!

Tasavallan presidentti totesi juuri: ”Ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys, vaan todellinen uhka… Nyt on toiminnan aika, ei tavalliseen tahtiin, vaan nopeasti. Olemme takamatkalla!”

Yksi keskeinen nykyisen energiatekniikan ongelmista on, että merkittävä osa sen kustannuksista on unohdettu – muun muassa ilmastonmuutoksen hintaa ei ole sisällytetty voimantuotantoon ja kuluttamiseen liittyviin kustannuksiin. EU:n tähän pyrkinyt hiilidioksidimaksupolitiikka on epäonnistunut. Tämän vuoksi päästöttömään energiatekniikkaan siirtyminen näyttää lyhyellä tähtäimellä ja – halvan öljy- tai hiilienergian rinnalla – taloudellisesti kannattamattomalta. Katastrofaalisen, ihmiskunnan aiheuttaman ilmastonmuutoksen torjuntaan löytyvät jo nyt teknisesti valmiit kokonaisratkaisut, joilla esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon liittyvä sähköntuotantovaihtelu voidaan kompensoida.

Ilmastohuolen pitää nopeasti johtaa tilaan, jossa jokainen meistä suostuu osallistumaan muutoksen kustannuksiin tavalla tai toisella. Adventtisohjon vaihduttua tammikuun sohjoksi ja syksyn aina vain jatkuessa Etelä-Suomessa ei tarvitse vaipua toivottomuuteen. Tiedämme, mitä olisi tehtävä. Tiedämme, että se on mahdollista. Nyt pitää vain nousta pois takamatkalta ja hyväksyä, että ilmaston pelastaminen ei ole ilmaista ja alkaa toimiin.



Juha Pyrhönen, Lappeenranta