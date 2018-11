Lukijalta: Englannin kielen leviäminen rapauttaa suomea ja ruotsia kansalliskielinä

Kansalliskielet, suomi ja ruotsi rapautuvat. Yksi suuri syy on ”tappajakielen”, englannin lisääntynyt käyttö. On myös ehdotettu englannin ottamista virastokieleksi.

Mainonta, viihde, liike-elämä pikkupuoteja ja kahviloita myöten ovat tappajakielen käytön tiennäyttäjä. Kysyin yhden lappeenrantalaisen englanninkielisen pienyrityksen työntekijältä: ”Kuinka paljon teillä on englanninkielisiä asiakkaita?” Vastaus: ”Ei yhtään.”

Jo pelkästään murre kertoo puhujan kotiseudun vaiheista.

Aikanaan Suomen Kuvalehdessä oli syntymäpäiväosasto. Kun vastaan tuli supisuomalaisen päivänsankarin englanninkielinen ammattinimike, kirjoitin toimitukselle, että mitähän tuo henkilö tekee. Sain selityksen. Ymmärrän, kun yrityksellä on liiketoimintaa Suomen ulkopuolelle, mutta olisiko kovin vaikeaa, jos englanninkielisen nimen lisäksi olisi suomalainen ammattinimike?

Puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, eläimien ja kasvien joukkokuolemasta, mutta entäpä kielten ja kulttuurien kuolema? Kieli ja puhe eivät ole puhdasta teknistä ilmaisua. Kieli sisältää monisatavuotista elämänmuotoa. Jo pelkästään murre kertoo puhujan kotiseudun vaiheista.

Tänäänkin kuolee yksi kieli. Mitä kaikkea katoaa sen mukana? Se on samanlainen menetys kuin vaikkapa ilmastonmuutoksessa uhanalaisen naalin katoaminen. Kieltä ei korvaa sukulaiskieli eikä naalia sen elinalueita valtaava sukulainen, kettu.

On arvioitu, että hollantikin on kuoleva kieli, jonka englanti korvaa. Puhuin tästä kymmenkunta vuotta sitten hollantilaiselle vävylleni. Hän torjui sen täysin mahdottomana. Äsken keskustelimme samasta asiasta. Nyt hän oli paljon varovaisempi, koska on nähnyt englannin vyörymisen kotimaahansa.

Neuvostoliitto-Venäjällä on ollut kaksi kautta, jolloin alueelliset paikalliskielet ja kulttuurit saivat hengästystauon. Ensimmäisen kerran se tapahtui muutamaksi vuodeksi vallankumouksen jälkeen. Toinen kerta oli neuvostoimperiumin hajoaminen 1990-luvulla. Ehkä eteläisimpiä alueita lukuun ottamatta kotoperäiset kielet ja kulttuuri eivät ole uhka valtion yhtenäisyydelle, mutta uudessa kielilaissa puhaltavat kylmäävät tuulet.

Afrikassa on ollut siirtomaakielten, englannin, ranskan ja portugalin, ylivaltaa. Niistä on monessa maassa tullut yläluokan kieli. On tosin myös vastavirtaan uimista. Swazimaassa korvattiin englanti maan kielellä, minkä seurauksena esimerkiksi koululaitoksessa oppimistulokset paranivat.

Raamattuseurat tekevät raamatun käännöstyötä vähemmistökielille. Suomesta on tuettu yli kymmentä käännöshanketta Venäjän kielisukulaisillemme, koska äidinkieli on myös sydämen kieli.

Antti Vanhanen, Lappeenranta