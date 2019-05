Lukijalta: Suomen pitää puolustaa etujaan Arktisen neuvoston kokouksessa

Arktisen neuvoston kokouksessa Rovaniemellä tapaavat USA:n ja Venäjän ulkoministerit. Osaako Suomi hyödyntää tapaamisen neuvoston puheenjohtajamaana ja esittää vaatimuksia arktisen alueen lähes mittaamattoman arvokkaisiin luonnonvaroihin? Ainakin ulkoministeri Timo Soinin (sin.) kommentit antavat aihetta huoleen. Soini on lähinnä kertonut tuoneensa esille EU:n merkitystä.

Soinilta voi kysyä, mitä tekemistä EU:lla on alueella ja missä on oman maamme merkityksen esiin tuominen? Uskon, että hyvässä hengessä Mike Pompeon ja Sergei Lavrovin kanssa keskustellessa kumpikin suurvalta on suosiollinen jos Suomi reilusti ilmoittaa haluavansa oman osansa arktisen alueen rikkauksista. Mikäli tämä tilaisuus menetetään on jatkossa asiasta turha enää vinkua, luonnonvarat on silloin jo jaettu.

Ari Hyvönen, Kausala