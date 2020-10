Lukijalta: Talvi tulee – ovatko tiekunnat valmiina?

Lappeenrannan kaupunki ei aurauta yksityisteitä keskitetysti tulevana talvena. Tähän käytetyt varat on nyt ohjattu suoraan tiekunnille, jotka huolehtivat itse talviauraukset ja muun talvikunnossapidon.

Asiasta on tiekunnille tiedotettu ja puhuttu ainakin kahdessa tiekunnille suunnatussa tilaisuudessa, ensin Hytissä ja sitten Kehruuhuoneella. Tiekunnille tarjottiin mahdollisuutta toimia yhdessä ja näin kilpailuttaa tulevien vuosien talvihoidot. Nyt on käynyt ilmi, että tiekunnat ovat vielä lähtökuopissa. Kilpailutukset on tekemättä ja auraajat sopimatta.

Tiekunnat rahoittavat toimintansa pääsosin kaupungin avustuksella ja osakkaiden maksamilla osuusmaksuilla. Töihin käytetään julkista rahaa ja osakkailta kerättyjä varoja. Tämän takia työt tulee kilpailuttaa. Toimintatapa ja urakoitsija on hyväksyttävä osakkaiden kokouksessa. Hoitokunta tai toimitsija eivät voi yksin päättää kenellä työt teetetään.

Hytin seudulla on viisi tiekuntaa kilpailuttanut työt ja nyt nämä tiekunnat tekevät sopimuksen kolmeksi vuodeksi saman urakoitsijan kanssa. Juuri tätä toimintatapaa ehdotimme tiekunnille.

Auraukseen liittyvät myös turvallisuus ja mahdollisten vahinkojen korvauskysymykset. Urakoitsijana toimivan tulee esittää voimassa olevat turvallisuuskoulutukset ja vastuuvakuutukset. Tiekunta saattaa joutuu vastaamaaan vahingoista, jos näin ei ole. Lisäksi on huomionarvoista että tiekunnalle tehtävä työ on tehtävä verollisella polttoaineella.

Kello käy ja Hakulista ei näy. Lunta tulee taas jossakin vaiheessa ja silloin tehtäväjako ja urakoitsijat on syytä olla valmiina. Kun lumihiutaleita alkaa putoilemaan, on myöhäistä käynnistää tarjouskilpailu aurauksista.

Risto Laukas

Lappeenranta