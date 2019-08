Lukijalta: Taloustilanne synkkenee—Alkaa olla eurooppalaisen "Korpilammen" paikka

En kirjoita brexitistä enkä Donald Trumpin toilailuista kiinalaisten kanssa. Ongelmia riittää meillä Euroopassa.

Saksan kahden perättäisen vuosineljänneksen talouskehityksen ollessa negatiivinen, maa on määritelmällisesti taantumassa. Saksa on pitkään ollut Euroopan veturi ja Suomen kannalta tärkein vientimaa. Tästä seuraa ikäviä asioita meille.

Saksan autotuotantoa osuus kokonaistuotannosta on liki viidennes ja valtaosa valmistuksesta menee vientiin. Kiinan kansantuotteen kasvun hiipuminen ja USA:n protektionistinen ilmapiiri iskee pahasti saksalaisiin laatumerkkeihin, vaikka niistäkin suuri osa valmistetaan USA:ssa tai Meksikossa.

Toinen kielteisen tulevaisuuden signaali tulee Portugalista, joka on siirtynyt deflaatioon –seuraavan kuukauden hinnat ovat alhaisemmat kuin edellisen. Deflaatio on ilmiö, joka suistaa talouden ennen pitkää lamaan, kun kenenkään ei kannata investoida nyt. Ensi kuussa investointi on edullisempi!

Kolmas aikaisemmin kokematon ilmiö ovat negatiiviset korot. On toki ollut ajanjaksoja, jolloin reaalikorot ovat olleet negatiivisia, esimerkiksi 1970-luvulla jopa voimakkaasti.

Kun kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun lopussa 93,9 miljardia euroa, nollakorkotilit ja yhden prosentin inflaatio, merkitsee 75 miljoonan euron ”mätänemistä” kuukausittain. Kun tätä määrää vertaa ensi vuoden budjetin esimerkiksi korkeakoulumenojen lisäykseen, niin ohoh!

Negatiiviset korot tekevät työeläkejärjestelmän kestävyydelle pahaa. Eläkeyhtiöiden sijoitusjohtajat ovat sormi suussa, kun valtioiden korkopapereihin ei voi sijoittaa. Italia olisi toki poikkeus, mutta sieltä omiensa takaisinsaaminen voi olla vaikeaa.

Jonkinlaisen eurooppalaisen ”Korpilammen” paikka alkaisi aika pikapuolin paikallaan.

Italian hallitus keinahti jo. Mikähän tulee seuraavaksi?

Iikko B Voipio (kok.), Taipalsaari