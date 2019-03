Lukijalta: Seniorikortin hinnankorotus on iso

Lappeenranta otti 1.3.2017 käyttöön liikuntatoimessa niin sanotun seniorikortin 65+, joka oikeuttaa käymään arkipäivinä Pohjolankadun uimahallin sekä Lauritsalan uimahallin kuntosalilla sekä altaassa että saunassa. Ajat, jolloin kortin käyttö on sallittua vaihtelevat suuresti. Lauantaina eikä sunnuntain ole käyttöoikeutta lainkaan. Lähikaupungeissa tällainen palvelu on ollut käytössä paljon aiemmin. Lappeenranta ei halunnut näyttäytyä vanhusvihaajana, joten toiminta käynnistettiin myös täällä. Hinnat toki ovat aivan eri luokkaa kuin muilla kaupungeilla.

Maaliskuun alkuun asti puolen vuoden kortin hinta oli 40 euroa ja koko vuoden kortin 80 euroa. Tässä kohtaa iski kaupungin kuralla oleva talous vanhusten kimppuun. Puolen vuoden kortin hintaa nostettiin 50 prosenttia eli 60 euroon ja koko vuoden hintaa 25 prosenttia eli 100 euroon.

Vertailun vuoksi kysyin naapurikaupunkien vastaavia palveluja ja hintoja. Soitto Imatralle toi sen totuuden esille, että Etelä-Karjala haluaa kurittaa eläkeläisiä. Tosin siellä seniorikortilla saa käydä salilla sekä altaassa aina, kun halli on auki eli ei päivä- eikä aikarajoituksia. Puolen vuoden hinta on nyt 60 euroa ja koko vuosi 120 euroa. Kotkassa koko vuosi maksaa 50 euroa ja aikaraja on kello 6 –16. Palvelu on käytössä kaikkina viikonpäivinä. Kouvolassa on käytössä terveysperusteinen seniorikortti 35 euroa/ vuosi., ei aika- tai päivärajoituksia. Ilman terveysperustetta hinta on huima 222 euroa vuodessa eläkeläisiltä, sotilailta ja lapsilta. Mikkelissä nyt 38 euroa/ vuosi. Huhtikuun alusta vuosimaksuksi tulee 50 euroa ja puolesta vuotta 25 euroa. Ei aika- eikä päivärajoituksia.

Toivoisin, että luottamushenkilöt täällä Etelä-Karjalassa näkisivät asioita hieman nenänvarttaan pitemmälle. Seniori-ikäisten kuntoilu ja kunnosta huolen pitäminen säästää pitkässä juoksussa kunnanvaroja valtavasti. Kun 15 vuotta sitten sairaalan vuodeostopaikka maksoi yli 2 000 euroa vuorokaudessa, niin siitä voi päätellä, että pienenkin ajan lisääminen nykyisen kunnon ylläpitämiseksi tuo yhteiskunnalle suuria säästöjä.

Osmo Juvonen, Lappeenranta