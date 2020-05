Lukijalta: Annetaan HX-hävittäjäasiantuntijoille työrauha

Matti Tienaho kiinnitti Etelä Saimaan 27.4.2020 pääkirjoituksessa huomiota kenraali Jarmo Linbergin lyhytikäiseen toimintaan Lockeed Martinin palveluksessa. Hävittäjäkauppamme on herättänyt runsaasti intohimoja ja näkemyksiä niin puolesta kuin vastaan ja siltä väliltä.

Kyse on kuitenkin vain Hornet-hävittäjän seuraajan valinnasta. Vain yksi ehdokkaista valitaan. Valinnan tulisi tapahtua pitkän arviointi- ja testausprosessin perusteella eikä huutokaupan pohjalta.

Matti Tienahon esittämä pelko siitä, että mikäli valinta päätyisi Lockheed Martinin eduksi ja siitä seuraisi kilpailijoiden taholta jotakin ikävää, on turha. Sellaista ei ole koskaan tapahtunut. Valinta tapahtuu arviointikriteerien pohjalta, jotka ovat kaikille samat – ei konsulttien markkinoinnin pohjalta. Tämän tietävät kaikki hävittäjäkandidaattien edustajat. He tietävät myös mihin heidän hävittäjänsä eivät pysty ja missä asiassa kilpailijakandidaatit ovat heitä parempia.

Hävittäjähankintamme herätti suuria intohimoja jo pari vuotta sitten poliitikkojen piirissä. Matti Vanhanen mm. julistautui tuoreeltaan ruotsalaisen hävittäjän puolestapuhujaksi. Valintoja tehtiin ennakkoon kuka miltäkin pohjalta ja minkäkin ”asiantuntemuksen” näkökulmasta. Edellinen hävittäjähankintamme Hornetin osalta onnistui erinomaisesti, koska päätös perustui tulevaisuuden hävittäjän hankintaan, jolla oli paras omasuoja ja tehokkain ja monipuolisin syvälle ulottuva iskukyky. Suuren tekonologiahypyn seurauksena Suomeen saatiin uusia työpaikkoja ja huoltojärjestelmä. Näin tulee tapahtumaan myös uuden hävittäjän osalta.

Tärkein kriteeri on, että hävittäjä on meille paras ja tehokkain myös tulevaisuudessa ja soveltuu ilmapuolustuksen lisäksi maa- ja merivoimien monipuoliseen tukemiseen maalitiedustelussa ja kaukaisten maa- ja merimaalien tuhoamiseen. Nykyinen Hornet-hävittäjä risteilyohjuksin pystyy iskemään piste- tai aluemaaliin 400 kilometrin etäisyydelle asti.

Mikä palvelee parhaiten maanpuolustusta on paras valinta. Tämän tulisi olla keskeisin valintakriteeri eikä poliitikkojen intohimot. Puolustusministeriö teki oikein, kun ilmoitti, ettei konsultit osallistu hävittäjäneuvotteluihin. Tämä ei tapahtunut liian myöhään. Tärkeintä on, että linjaus on tehty ennen päätöksentekoa.

Toivottavasti poliittiset konsultit malttavat olla osallistumatta päätösprosessiin iltalypsymielessä. Annetaan asiantuntijoille työrauha niin, että valinta voi toteutua puolustuskyky edellä. Näin vältymme siltä, että myönnetyt 10 miljardia menisivät hukkaan lehmänkauppoissa Suomen puolustuskyvyn kustannaksella.

Lassi Laukkanen,

Yleisesikuntaeverstiluutnantti (evp), Lappeenranta