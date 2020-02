Sanomalehtiviikko: Eikö moderneissa kouluissa olekaan luokkatiloja? kysyy Mansikkalan koulukeskuksen kahdesasluokkalainen Nea Vanhatalo

Pitävätkö huhut totta? Eikö uudessa koulussa ole lainkaan luokkia? Pystyykö isoissa tiloissa opiskelemaan kunnolla?

Olet varmaan kuullut moderneista kouluista. Mitä mieltä olet niistä? Teknologia kehittyy nopeasti ja siinä samalla kaikki muu: palvelut, rakennukset ja tavarat. On siis hienoa, että myös kouluja uudistetaan. Onko kaikki viety kuitenkin liian pitkälle?

Jos uudistuksista tehdään liian radikaaleja, voi monen oppilaan opetus kärsiä. Esimerkiksi jos kouluissa ei ole luokkahuoneita, vaan ainoastaan suurta ja laajaa tilaa, on työrauhaa mahdotonta saada aikaiseksi. Työrauha on ongelma jo nykyisissä luokissa, joten en voisi kuvitellakaan, mitä tapahtuisi, jos oppilaat laitettaisiin vielä suurempaan tilaan.

Kouluja pitää toki uudistaa. Uudet koulut ovat arkkitehtuuriltaan upeita ja viihtyisyys on parantunut huomattavasti. Se lisää oppimisen halua ja tehokkuutta.

Mutta jos työrauhaa ei saada kuriin, on opiskelu mahdotonta. Monilla on myös oppimisvaikeuksia. He tarvitsevat tiloja, joissa on vähemmän häiriötekijöitä ja joissa pystyy keskittymään paremmin. Siksi on tärkeää, että kouluihin tulee riittävästi pieniä tiloja suurten oppimisympäristöjen lisäksi. Myös akustiikan on oltava kunnossa. Se vähentää melun määrää.

Nea Vanhatalo

Mansikkalan koulukeskus 8 D

Päivitetty 8.56: Päivitetty otsikkoa