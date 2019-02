Lukijalta: Hoivakodin lähihoitajat vastaavat: Juttu ei kuvannut Hopeahelmen arkea

Luimme Etelä-Saimaassa 22.2. julkaistun jutun Attendo Hopeahelmestä hämmentyneinä. Juttu ei kuvannut meidän arkeamme, vaan antoi yksipuolisen ja negatiivisen kuvan hoivakodista.

Jutussa kolme hoitajaa kertoi kokemuksistaan Hopeahelmessä. He antoivat ymmärtää, että asukkaille tiuskitaan stressaantuneina, työvuorojen jälkeen itketään ja ruokaa lantrataan vedellä. Emme tunnistaneet omaa työpaikkaamme.

Attendo Hopeahelmessä on oma kokki. Hän loukkaantui väitteestä, että ruokaa lantrattaisiin vedellä. Se ei ole Hopeahelmen tapa. Viime vuoden asukastyytyväisyyskyselyssä kysymykseen ”Täällä on maistuvaa ruokaa” Hopeahelmi sai asukkailta arvosanaksi 4,83 asteikolla 1-5. Hyvä ruoka on meille tärkeä asia.

Hoitajat väittivät myös, että asukkaita makuutetaan märissä vaipoissa. Se ei pidä paikkaansa. Jokaista asukasta kohdellaan arvostavasti. Jos hoitaja huomaa epäkohtia, hänen tulee ilmoittaa niistä ensisijaisesti omalle esimiehelleen. Tämä on kirjattu lakiin ja nykyään erikseen myös Attendon työsopimuksiin. Hopeahelmessä tällaisia epäkohtailmoituksia ei ole tullut yhtään.

On totta, että joskus töissä on kiire, vaikka hoitajamitoitus on kohdallaan. On kuitenkin meidän kaikkien tehtävä pitää huolta asukkaista ja myös toisistamme. Toivommekin, että jutun hoitajat kävisivät tätä keskustelua hoivakodissa työporukalla, jotta voisimme yhdessä tehdä Hopeahelmestä vielä paremman kodin asukkaillemme ja työpaikan meille kaikille.

Liisa Sinisalmi-Hämäläinen, Tuiki Jokela, Elena Lipina, Taru Kytö, Irma Rasanen ja Sari Laine, lähihoitajia