Lukijalta:Käveltiinkö valtuuston päätöksen yli?

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto käsitteli palveluverkkoasiaa keväällä 27.4.2020. Ennen käsittelyä valtuustoryhmät yhteisesti sopivat, että valtuustossa käsitellään vain Kourulan päiväkotikoulua ja Sammonlahden koulukeskuksen investointeja asioiden kiireellisyyden takia.

Kokouksen päätökseksi tuli: ”Sammonlahtea ja Kourulaa koskevasta kokonaisuudesta ja muilta osin palveluverkkoasiaan palataan, kun koronaviruksen vaikutus kokouskäytäntöön on ohi.”

Kaupunginvaltuusto on Lappeenrannan kaupungin ylin päättävä elin. Valtuusto päätti 27.4.2020 palata asiaan. Asiaa ei päätetty palauttaa valmisteluun tai valtuusto ei päättänyt antaa asiaa Lasten ja nuorten lautakunnan päätettäväksi.

Kesän aikana tilanne muuttui. Toimitilatoimikunta teki esityksen kaupunginhallitukselle, että loput palveluverkkoasiat siirretään Lasten ja nuorten lautakunnan päätettäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 20.7. ja asia käsiteltiin Lasten ja nuorten lautakunnassa 18.8. Tuossa kokouksessa Parjalan ja Ravattilan koulut päätettiin lakkauttaa. Kokouksessa koulujen lakkauttamista vastustivat keskustan ja perussuomalaisten edustajat. Päätöksestä on tehty myös oikaisuvaatimus Riitta Munnukan (kesk.) toimesta.

Kaupunginvaltuutettuna perään tietoa missä vaiheessa kaupunginvaltuuston 27.4. tekemä päätös palata asiaan muuttui tähän muotoon? Missä vaiheessa kaupunginvaltuusto antoi toimitilatoimikunnalle ja kaupunginhallitukselle vallan päättää asiasta ilman kaupunginvaltuustoa?

Hallintosäännön muutos edelliseltä valtuustokaudelta mahdollistaa kouluverkkoasian päätöksenteon myös lautakunnassa. Menettelytapa ei kuitenkaan ollut hyvän hallintotavan mukainen, sillä kaupunginvaltuusto nimenomaisesti päätti palaavansa asiaan. Jos asia oli tarkoitus jo huhtikuussa viedä muiden tahojen päätettäväksi, olisi se pitänyt kertoa valtuustolle, kun asia oli pöydällä. Nyt valtuustolta vietiin päätösvaltaa ilman valtuuston antamaa siunausta.

Se, että koulut lakkautettiin nyt ilman kaupunginvaltuuston päätöstä, on mielestäni väärin. En hyväksy tällaista menettelytapaa. Palveluverkko on tärkeimpiä valtuustossa päätettäviä asioita. Asia on palautettava kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Jari Karhu

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Lappeenranta