Lukijalta: Kaupungintalon edustatori ilmaiseksi kaupalliseen käyttöön

Mikä kytkös kaupungillamme on Etelä-Karjalan Osuuskauppaan? Lehdessä kirjoitettiin, että Lappeen Fest saa uuden esityspaikan edustatorilta ilmaiseksi! Perusteluna on, että kaupunkimme saa valtakunnallista näkyvyyttä ja mainosarvoa tapahtumalla. Perustelu on ontuva. Eiköhän näkyvyyttä ole saatu ihan riittävästi muulla markkinoinnilla, joka tiedotusvälineessä. Rahat menevät kaupallisille suuryrityksille, ei kaupungille.

On epäoikeudenmukaista suosia yhtä kauppaketjua. Miksi eivät myös pienyrittäjät ja kauppiaat eri toreilla saa samaa etuutta? Kauppatori, satamatori ja Marian aukion joulutori, paikat ovat maksullisia. Myös monet kesätapahtumat eivät saa kaupungilta mitään tukea, vaikka turistiaikaan ne toisivat yhtälailla näkyvyyttä ja rahaa kaupunkiin.

Kaikkea yritystoimintaa pitää tukea oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta