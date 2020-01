Lukijalta: Lemin hakelämpölaitos on sopivan kokoinen

Etelä-Saimaa kirjoitti 11.1. Etelä-Karjalan kaukolämmön tuotannosta kokonaisuutta hyvin kuvaavan jutun otsikolla ”Hakkuutähteet lämmittävät”. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettava kaukolämpö on yhteiskunnallisesti tärkeä asia ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa. Varsinkin maaseutukunnille se on useimmiten myös taloudellisesti järkevää.

Etelä-Saimaan etusivun yliökirjoituksessa mainittiin kuitenkin, että ”Lemi kärsii pienestä kattilasta”. Ei kärsi, vaan laitos on tehomitoitukseltaan oikein sopiva. Siksi uusiutuvalla metsähakkeella on voitu korvata 15 vuoden käyttöaikana noin 5 miljoonaa litraa fossiilista polttoöljyä. Sen takia kaukolämpöä on voitu tuottaa myös kannattavasti ja kohtuuhinnalla.

Lemin kunta omistaa lämpöyhtiön ja vastaa lämmönjakelusta, mutta paikalliset yrittäjät tuottavat hakelämmön. Näin toiminta tuo työtä ja myös teknistä tietotaitoa Lemille.

Maaseututaajamien lämmittäjänä kaukolämpö-metsähake –yhdistelmä on lähtökohtaisesti erittäin järkevää, mutta lämpöverkosto on rajattava tarkasti ja kattilat mitoitettava sen mukaan, jotta kaukolämmön hinta voidaan pitää edullisena. Tässä pienessä mittakaavassa niin taloudelliset kuin teknisetkin lainalaisuudet ovat hyvin erilaiset kuin isoissa kaupunkien verkoissa.

Pienessä kokoluokassa biokattilan on säädyttävä nopeisiin lämpökuorman vaihteluihin sekä alkukesän ja –syksyn pieniin tehontarpeisiin. Keskikesän lämmöntuotanto hoidetaan sitten jollain varajärjestelmällä. Lemillä se varajärjestelmä on toistaiseksi öljykattila, jolla on tuotettu 4-10 % vuotuisesta lämmöstä. Luku on keskivertoa pienempi. Joissain kunnissa, kuten Savitaipaleella, on tähän tarkoitukseen hankittu pieni biokattila, ja Lemilläkin on haettu kustannustehokasta ratkaisua öljyn polton lopettamiseksi kesällä.

Maaseudun kaukolämpöjärjestelmissä tämä on siis tyypillinen tilanne, ja jokaisessa kohteessa on tapauskohtaisesti selvitettävä, mikä on järkevä ratkaisu. Viime kädessähän kuluttajat maksavat sen.

Yhtä kaikki, nykymaailmassa tarvitaan monimuotoista energiantuotantoa, joka perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Tapauskohtaisesti on sitten valittava, mikä se sopivin lähde milloinkin on.

Etelä-Saimaan jutussa sanottiin myös, että Imatra on alueella edelläkävijä tuottaen lähes kaiken kaukolämpönsä metsähakkeella. Se on hienoa, mutta kunnia sille, jolle kunnia kuuluu: Savitaipaleella ja Parikkalassa aloitettiin hakekaukolämmön tuotanto jo 1980-luvun alussa.

Petri Rousku,

toimitusjohtaja

Lemin Lämpö Oy