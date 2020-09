Lukijalta: Digitaalisten palvelujen käyttö voi olla ikääntyneelle liian vaikeaa

Digitalisaation nopea kehitys vaikeuttaa monen ikääntyneen ihmisen itsenäistä asiointia nyky-yhteiskunnassa.

Omien asioiden hoitaminen, tiedon hakeminen sekä mahdollisuudet mielipiteenilmaisuun kapenevat, mikäli henkilö ei kykene nopeasti omaksumaan uutta tai ei saa tarvittavaa, usein jatkuvaakin ohjausta. Lisäksi salasanojen määrä ja laatu vaativat usein kynää ja paperia.

Pankkipalvelut, julkisten palvelujen ajanvaraukset, Omakanta-palvelut, Kela-, vero- posti - yms. asiointi on siirtynyt lähes kokonaan sähköisesti tapahtuviksi. Digitaalisten toimintatapojen kehittymisvauhti on ollut niin nopeaa, ettei ikääntyvien ihmisten tiedot, taidot ja laitteet pysy kehityksen tahdissa. Käytössä oleva käsitteistö on myös suurelta osin ikä-ihmiselle vierasta.

Kaikkien palvelujen tarjoajien tulisi huomioida eri käytännön ratkaisuin ikääntyvien omaksumisen tahdin, laitekannan ja mahdollisuudet itse huolehtia digitaalisesta asioinnistaan.

Pekka Haimila

puheenjohtaja

Eläkeliiton Karjalan piiri ry