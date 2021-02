Lukijalta: Muun muassa Armilan U-talo ja koko Opintien varsi pitäisi purkaa turhina, valmiiksi tehdyt uudet tontit houkuttelisivat yrityksiä

Heikki Järvenpää kirjoitti (ES 19.2.) yliopistoyhteistyöstä ja matkailusta. Kaikki täyttä totta! Yliopiston merkittävyyttä Lappeenrannalle on vaikea ohittaa ja sinne suunnattu tuki ja yhteistyö on ehdottoman tärkeää. Ilman aktiivista ja reipasta yhteistyötä kaikilla tasoilla on pelkona, että Lappeenrannan pää menettää otettaan kaupunkina Lahdelle. Siihen meillä ei ole varaa.

LUT ja LAB työllistävät noin 900 lappeenrantalaista. Skinnarilan kampuksella opiskelee noin 7500 opiskelijaa, jotka laskelmien mukaan jättävät vuositasolla 100M€ Lappeenrannan talousalueelle. Opiskelijat maksavat vuokraa, syövät, harrastavat ja ostavat tarvitsemaansa Lappeenrannassa.

Opiskelijat ovat itse asiassa myös suurin matkailijaryhmä Lappeenrannassa. 90% heistä tulee muilta paikkakunnilta. He käyttävät lähipalveluita ja paikallisia harrastusmahdollisuuksia. Näihin palveluihin olisi syytä panostaa entistä enemmän.

Opiskelijoita olisi syytä houkutella jäämään. Tänne jäädään, mikäli on töitä.

Yliopisto tuottaa myös yritystoimintaa. Yaskawa, Visma ja Danfoss ovat hyviä esimerkkejä isoista yhtiöistä, jotka ovat ostaneet yliopistolähtöiset yritykset ja sijoittuneet Lappeenrantaan tuon teknologian valmistajiksi tai osaamisen vuoksi. Samalla on varmistunut työpaikkoja korkeasti koulutetuille.

Kyseisten lappeenrantalaisten Startup-yrittäjien taivalta pystyttiin avittamaan yrityshautomotoiminnalla. Nykyinen BusinessMill tekee tuota tärkeää työtä ja sen toimintaedellytyksiä tulee turvata ja mielellään kehittää. Tässä lepää tulevaisuutemme voimavara.

Tonttitarjonta on myös ratkaisevassa roolissa yritysten sijoittumisessa Lappeenrantaan. Kaupungin tulisikin siivota oma pihansa roskista ja purkaa turhat rakennuksensa. Näitä ovat muun muassa Armilan U-talo ja koko Opintien varsi. Valmiiksi tehdyille tonteille olisi kysyntää. Myös kaavoitukseen tulisi saada joustavuutta, että rakentamiseen päästäisiin nopeammin käsiksi.

Markus Iitiä

Kuntavaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta