Lukijalta: Kristillinen koulu toimii Lappeenrannassa ilman kaupungin puoiltamaa opetuslupaa - ainoana Suomessa

Lappeenrannassa on toiminut kristillinen koulu vuodesta 2009. Tällä hetkellä koulussa on 18 oppilasta, kaksi palkattua opettajaa sekä muuta henkilökuntaa, esimerkiksi avustajia ja aineenopettajia. Kyseessä ei virallisesti kuitenkaan ole koulu vaan kotiopetus, vaikka opetus tapahtuu luokkahuoneissa asianmukaisin varustein. Lappeenrannan kaupunki ei ole puoltanut koululle perusopetuslupaa, joten se on saamatta. Siksi ainut mahdollisuus on toimia kotikoulustatuksella. Siitä huolimatta pätevät opettajat huolehtivat opetuksesta, laadusta tinkimättä.

Suomessa on 15 kristillistä koulua, jotka ovat saaneet valtiolta opetusluvan kaupunkiensa puoltamina. Lappeenranta on joukossa ainoa poikkeus. Yleensä kaupungit pitävät yksityisistä opetuksen tarjoajista, koska oppilaista ei ole kuluja, mutta valtiolta tulevista oppilasmaksuista jää kaupungille kuusi prosenttia. Lappeenrannassa koulun vastustamista perustellaan kuitenkin sillä, että koulu rasittaisi kaupungin taloutta ( Lasten ja nuorten lautakunnan kokouspöytäkirja 25.9.2017). Lähes kymmenen vuoden ajan kaupunki on pidättänyt itsellään valtiolta tulevat oppilasmaksut kristillisen koulun oppilaista 100-prosenttisesti. Eipä ihme, että kuuden prosentin korvaus tuntuu tämän jälkeen pieneltä.

Toteutuuko tässä asiassa tasa-arvo ja suvaitsevaisuus?

Moni kokee Lappeenrannan kristillisen koulun tilanteen epätasa-arvoiseksi. Kaupungissamme toimii perusopetusluvan turvin kaksi yksityiskoulua, Steiner-koulu ja Itä-Suomen koulu. Steiner-koulun vahvuus on steiner-pedagogiikassa ja Itä-Suomen koulun venäjän kielessä. En ymmärrä, miksei kristillinen koulu voi olla tässä joukossa rikastuttamassa Lappeenrannan koulutarjontaa. Toteutuuko tässä asiassa tasa-arvo ja suvaitsevaisuus? Onko kaupungin toiminta edes rehellistä?

Lappeenrannan kristilliselle koululle voi antaa tukensa esimerkiksi allekirjoittamalla vetoomuksen sen perusopetusluvan puoltamiseksi netissä. Adressista on liikkeellä myös paperisia versioita. Se luovutetaan lokakuun lopussa Lappeenrannan kaupungille.

Pauliina Korhonen. oppilaan vanhempi, Lappeenranta