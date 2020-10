Lukijat: Ari Torniainen vastaa Kai Karhukorvelle: Keskusta pitää huolta maaseudusta ja liikkumisesta

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Kai Karhukorpi (Etelä-Saimaa 26.10.2020) antaa ymmärtää kirjoituksessaan, että hallitus ei pitäisi maaseutua tärkeänä tai toimisi maaseudun puolesta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Suomalainen maaseutu on tärkeä Suomelle ja meille suomalaisille. Maaseudun peruselinkeino maatalous tuottaa meille maailman parhaita elintarvikkeita ja pitää pitkälti maaseudun asuttuna.

Korona-aikaan ruokahuoltomme on toiminut keskeytyksettä, eli kriisinkin aikana meillä on ruokaa. Keskusta ei halua missään tilanteessa luopua kotimaisen maatalouden antamasta huoltovarmuudesta, ja teemme sen puolesta kaikkemme.

Etätyö on mahdollisuus sekä maaseudulle että taajamissa ja kaupungeissa. Tänä vuonna olemme nähneet, että monet tietokoneella tehtävät työt voidaan hoitaa kotona, mökillä tai muissa työpaikkojen ulkopuolisissa työpisteissä. Etätyötä kannattaa lisätä monilla työpaikoilla, ja sitä varten tarvitaan hyvät tietoliikenneyhteydet ja joustoja työpaikoilla. Keskustan mielestä tarvitaan paremmat tietoliikenneyhteydet.

Henkilöauto on välttämätön maaseudulla ja isojen kaupunkien ulkopuolella. Keskusta ei suostu enää diesel- ja bensiiniverojen korottamiseen mutta kannustaa lisäämään kotimaisten, uusiutuvien biopolttoaineiden määrää polttoaineissa.

Perustienpidon määrärahoja on nostettu 300 miljoonalla per vuosi ja tällä hallituskaudella kunnostetaan alempiasteisia teitä paikoin jopa enemmän kuin viime kaudella. Myös yksityistiemäärärahoja on nostettu. Monet päällystys- ja kunnostustyöt parantavat jatkossa teitä ja sitä kautta liikenteen sujumista ympäri maan. Asvalttipäällystystöitä on tehty kuluneena kesänä paljon enemmän kuin aiempina vuosina.

Maataloutta ei keskustan ollessa hallituksessa varmasti unohdeta. Puolue tekee kaikkensa, että suomalainen maaseutu pysyy elinvoimaisena ja suomalainen maanviljelijä saa elantonsa työstään. Keskusta huolehtii myös siitä, että koko maassa säilyvät elämisen ja asumisen mahdollisuudet, aina tieverkosta ja tietoliikenneyhteyksistä lähtien.

Ari Torniainen

kansanedustaja, Suomen Keskusta

liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja