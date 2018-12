Lukijalta: Palliatiivisen hoidon osaaminen tulee varmistaa

Vuonna 2015 Suomessa kuoli yhteensä 52 300 ihmistä. Yli kolmannes suomalaisten kuolemista johtui verenkiertoelinten sairauksista ja neljäsosa kuolemista aiheutui kasvaimista. Dementiaan, mukaan lukien Alzheimerin tauti, kuoli 8 600 henkeä ja näiden määrä on lisääntynyt viime vuosikymmenenä. Naisten kuolemista joka viides ja miesten joka kymmenes aiheutui dementiasta. Työikäisistä vuonna 2015 menehtyi eniten kasvaimiin ja verenkiertoelinten sairauksiin.

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole, ja kun hoidon päämääränä ei ole elämän pidentäminen. Palliatiivista hoitoa tulee tarjota potilaalle, jos kyseessä on parantumaton sairaus, joka johtaa kuolemaan.

Hoidon tavoitteena on kärsimyksien ehkäiseminen ja oireiden lievittäminen, sekä elämänlaadun parantaminen huomioiden potilas ja hänen läheisensä. Palliatiivinen hoitovaihe voi kestää vuosia. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ja se on ajankohtainen, kun elinaikaa on jäljellä viikkoja tai päiviä. Sen tavoitteena on tukea ja valmistella kuolevaa potilasta ja hänen läheisiään, inhimillisiä arvoja kunnioittaen.

Palliatiivinen hoito ei rajoitu pelkästään syöpäsairauksiin vaan sitä voidaan ja pitää tarjota myös sairauksissa, joissa hoitomenetelmät eivät yksin enää riitä ja kuolema on väistämätön. Tällaisia sairauksia voivat olla esimerkiksi vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta, krooniset keuhkosairaudet (keuhkojen laajentumatauti), vaikea-asteiset elinvauriot, Alzheimerin tauti tai muut dementoivat sairaudet sekä neurologiset sairaudet, kuten ALS. Syöpää tai sydämen vajaatoimintaa sairastavalla voi olla samanlaisia oireita, kuten esimerkiksi kivut, masentuneisuus, sekavuus, väsymys, hengenahdistus, unettomuus ja pahoinvointi. Palliatiivista hoitoa tarjotaan silti eniten potilaille, joilla on jokin syöpäsairaus taustalla.

Sosiaali- ja terveysministeriön (2017 antaman suosituksen mukaan palliatiivista hoitoa tulee tarjota porrastetusti hoidon vaativuuden mukaan, esimerkiksi kotihoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa. Oireita lievittävä hoito ja saattohoito perustuvat hyvissä ajoissa tehtyyn ennakoivaan hoitosuunnitelmaan ja saattohoitopäätökseen, mikä tehdään yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla osaamista, jotta palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa voidaan tarjota potilaan omassa kodissa tai vastaavissa paikoissa. Osaaminen palliatiivisessa hoidossa sekä saattohoidossa tulee varmistaa. Tähän suositukseen pyritään vastaamaan palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen EduPal -hankkeella. Siinä on mukana viisi yliopistoa sekä 15 ammattikorkeakoulua Suomesta. Saimaan ammattikorkeakoulu on myös hankkeessa mukana.

Titta Sainio ja Birgitta Lehto

Kirjoittajat toimivat hoitoyön lehtoreina Saimaan ammattikorkeakoulussa.