Lukijalta: Kisapuisto on ehdoton valinta uuden jäähallin paikaksi

Aivan ensimmäiseksi. Lappeenrantaan pitää rakentaa uusi jäähalli. Ja jos vain mitenkään mahdollista, hallipäätös pitää tehdä välittömästi yhdessä sisäliikuntahallin päätöksen kanssa.

Toiseksi SaiPa on tärkeä osa Lappeenrantaa. Se on osa kaupungin urheiluelämää, mutta myös laajemmin osa lappeenrantalaista ja eteläkarjalaista liikuntakulttuuria. Ja on muistettava myös SaiPan taloudellinen vaikutus kaupungille merkittävänä veronmaksajana.

Nämä molemmat asiat on syytä kertoa heti alkuun, koska muuten minuun kirjoittajana kohdistettaisiin vääriä väitteitä.

SaiPan toiminnan tärkeys Lappeenrannassa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että SaiPa määrää jäähallin rakentamispaikan. Ei, sillä SaiPa on vain hallin käyttäjä, eikä hallin käyttäjä voi mielestäni esittää uhkavaatimuksia, kuten se nyt on tehnyt. Mutta ei SaiPa suinkaan tässä syyllinen ole, vaan se toimii omaksi parhaakseen.

Sen sijaan olen hämmästyneenä seurannut niin kaupungin viranhaltijoiden kuin myös näin maakuntalehden lukijana Etelä-Saimaan kirjoittelua.

Kaupungin viranhaltijoiden velvollisuutena on tässäkin asiassa selvittää kaikki tosiasiat, jotta valtuutetut voivat tehdä oikean päätöksen. Nyt niin ei ole ollut, vaan johtavat viranhaltijat yksipuolisesti toimivat keskustahallin puolesta pyrkien eri tavoin jopa vääristämään keskustaan sijoitettavan hallin todellisia kustannuksia.

Ehkäpä räikein esimerkki tästä vääristelystä ja keskustahallin suosimisesta oli valtuuston iltakoulu. Siellä ensin Mikko Hietamies unohti täysin oman velvollisuutensa asian esittelijänä ja sen jälkeen asiantuntijoina kuultiin lähinnä vain Jussi Markkasta ja konsulttia, joka kaupungilta laskutti yli 100 000 euroa saamatta mitään aikaan.

Etelä-Saimaassa Vesa Salminen on kunnostautunut keskustavaihtoehdon puolustajana. On jopa hyvä, että kerrankin lehden palstoilla ollaan jotain mieltä. Silti näin maallikkona ihmettelen kirjoittelun yksipuolisuutta ja tarkoitushakuisuutta.

Lopuksi esitys. Tehdään uusi halli Kisapuistoon. Jos SaiPa ei ole sen ravintolatoimiin valmis sijoittamaan omaa rahaa, ja haluaa olla siellä vain päävuokralaisena, hallin ravintolatoiminnan hoitamisesta pitää järjestää aito tarjouskilpailu. Sen voittaja hoitaa kaikkien hallissa pidettävien tapahtumien tarjoilut, myös liigapelien.

Tapio Arola

Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu (kesk)