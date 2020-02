Lukijalta: Meitä uhkaa keskussairaalan ja erikoissairaanhoidon päivystyksen menetys

Olen murheellisena ja potentiaalisena tulevana erikoissairaanhoidon potilaana seurannut suunnitelmia tiettyjen kirurgisten toimenpiteiden lopettamisesta omassa keskussairaalassamme. Vaarana on, niin kuin kirurgian ylilääkäri Hietaranta toteaa (ES 21.2.), jopa sairaalan ja erikoissairaanhoidon päivystyksen loppuminen. Perusteluina toimenpiteiden keskittämiselle yliopistosairaaloihin ovat olleet kustannussäästöt ja paremmat hoitotulokset.

Keskittämisasetus edellyttää, että tavallisissa peruskirurgisissa toimenpiteissä, kuten paksusuolisyövän- ja munuaissyövän poistoissa, toimenpiteitä tulisi tehdä vuodessa vähintään 70, kun niitä nyt tehdään vähemmän. Munuaissyöpiä noin 30 ja paksusuolisyöpiä vajaa 70. Tärkein kysymys on, ovatko näiden syöpien leikkaustulokset meillä huonompia kuin yliopistosairaalassa? Uskallan väittää, että mitään näyttöä tällaisesta ei ole. Sen sijaan on jo näyttöä, että keskittäminen on lisännyt Eksoten ja kuntien kustannuksia ja aiheuttanut potilaille ylimääräistä haittaa matkustamisesta. Ymmärrän kyllä hyvin ja kannatan, että todella harvinaiset ja moniammatillista hoito-osaamista edellyttävät sairaudet keskitetään, kuten on tähänkin saakka tehty.

Ovatko edellä mainitut leikkaukset erityisen vaativia tai edellyttävätkö ne sellaista välineistöä, joka omasta sairaalastamme puuttuu? Väitän, että eivät. Omalla urallani kumpikin leikkaus kuului jo kirurgian erikoistumisaikana pienessä keskussairaalassa perusleikkauksiin. Nämä opittiin kokeneemman kirurgin opastamana mestari-kisälli periaatteen mukaisesti jo ennen yliopistosairaalan erikoistumisjaksoa. Leikkaukset vaativat luonnollisesti osaamista, mutta mitään mystistä niihin ei kätkeydy tai ettei niitä osattaisi myös keskittämisasetuksen edellyttämiä lukuja pienemmillä leikkausmäärillä.

Onko Eksoten poliittisella ja virkamiesjohdolla mahdollisuutta enää vaikuttaa päätöksiin, jotta nämä uhkakuvat eivät toteutuisi?

Oman kokemukseni mukaan kirurgisia perustaitoja edellä mainitulla mestari-kisälli periaatteella ei opita yliopistosairaalassa vaan pienemmissä keskussairaaloissa, millainen EKKS:kin on. Jos keskittämisasetuksen seurauksena erikoisosaajat leikkauskiellon takia muuttavat täältä pois, miten käy kirurgiaan erikoistuvien lääkäreiden koulutuksen? Samalla menetetään päivystysleikkausten osaajat. Uutiset yliopistosairaaloissa tämän hetkisessä erikoistumiskoulutuksessa olevien opetuksen heikkouksista eivät ainakaan ole poistaneet tätä pelkoa.

Onko Eksoten poliittisella ja virkamiesjohdolla mahdollisuutta enää vaikuttaa päätöksiin, jotta nämä uhkakuvat eivät toteutuisi? Halutaanko keskussairaala päivystyksineen säilyttää vai menettää? Eksote on osa Helsingin Yliopistosairaalan erityisvastuualuetta. Toivon, että järkevällä yhteistyöllä erityisvastuualueen päättäjien kanssa voitaisiin päästä sopimukseen, jotta keskittämisasetuksen järjettömyyksiä saataisiin poistettua tai ainakin lievennettyä. Tämä tulisi toteuttaa, ennen kuin on liian myöhäistä!

Veli-Matti Puolakka

Kirurgian ja urologian erikoislääkäri, eläkkeellä