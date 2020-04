Lukijalta: Lappeenrannan kirjastopalveluissa noudatetaan hallituksen suosituksia

Etelä-Saimaan Lukijalta-palstalla (3.4. verkossa ja 4.4. printtilehdessä) toivottiin kirjaston järjestävän kirjajakelua myös koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Lappeenrannan kaupunginkirjasto noudattaa hallituksen 16.3. ja 30.3.2020 antamia linjauksia, joiden mukaan kirjastot suljetaan yleisöltä 13.5.2020 asti. Kirjastojen sulkemisen tarkoituksena on ehkäistä koronatartuntojen etenemistä, ja suojella kirjastojen asiakkaiden ja henkilökunnan terveyttä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toistuvasti painottanut hallituksen linjausten tarkoittavan sitä, että kaikenlaisesta fyysisen kirjastoaineiston lainauksesta tai muusta jakelusta on luovuttava, koska toiminnan turvallisuutta ei pystytä takaamaan tässä tilanteessa.

Lappeenrannan kaupunginkirjasto tarjoaa käyttöön runsaan verkkoaineiston: lainattavat e-kirjat, kotona luettavat e-lehdet, kotona katsottavat elokuvat, e-musiikki, e-äänikirjat. Verkossa olevat palvelut löytyvät Heili-verkkokirjastosta: heili.finna.fi

Otamme asian vakavasti, kannamme omalta osaltamme vastuuta sekä asiakkaidemme että henkilökuntamme terveydestä, ja noudatamme viranomaisten ohjeita, suosituksia ja määräyksiä.

Lämpimästi tervetuloa asioimaan Lappeenrannan kaupunginkirjaston toimipisteisiin sitten, kun kirjastot on taas mahdollista avata yleisölle koko runsaalla palveluvalikoimallaan.

Päivi-Linnea Pötry

Lappeenrannan kaupungin kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja