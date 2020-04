Lukijalta: Etäopetuksen aikana oltava mahdollisuus kouluateriaan kotona

Hallitus on päättänyt jatkaa koulujen etäopetusta 13.5.2020 asti. Etäopetuksen jatkumisen vuoksi ovat monet kaupungit jo päättäneet tai pian päättämässä, että ne huolehtivat kaikille etäopetuksessakin oleville koululaisille kouluaterian kotona syötäväksi, jos koululaisen perhe ilmoittaa sitä haluavansa.

Lasten ja nuorten lautakunnan ensi viikon esityslistan mukaan kuljetuspalvelun piirissä oleville etäopiskelussa oleville oppilaille aiotaan jatkossa viedä kouluateria kotiin, jos perhe ilmoittaa sen haluavansa. Lappeenrannassa muut oppilaat saisivat ruoan tulemalla syömään koululle. Mutta kouluthan ovat siirtyneet etäopetukseen juuri siksi, etteivät koululaiset kokoontuisi suurina ryhminä koronalta välttymiseksi. Tähän täytyy siis löytyä parempi ratkaisu!

Monella perheelle voi koululaisten lounasaterian ostaminen olla erittäin suuri menoerä perheen kauppalaskussa, varsinkin jos lapsia on perheessä monta. Sama tilanne voi syntyä, jos vanhemmat joutuvat lomautetuiksi tai irtisanotuiksi. Me veronmaksajat lienemme yksimielisiä siitä, että koululaisten kuuluu saada kouluruoka myös nykyisissä poikkeusoloissa. Kouluateria voi olla monelle lapselle päivän pääateria. Ruoat on budjetoitu kasvatus-ja opetustoimen talousarvioon, joten rahasta tämä ei ole kiinni.

Mielestäni Lappeenrannan täytyy toimia kuten muutkin vastuulliset kunnat eli järjestää koululaisten perheille mahdollisuus hakea esim. koulun pihalla pari kertaa viikossa tapahtuvan muutaman tunnin mittaisen jakelun kautta kotona lämmitettäväksi tarkoitetut kouluateriat, on ne sitten ruokapaketit, ruokakassit tai muulla tavalla jaettavat ruokatarvikkeet viikon tai puolen viikon annoksina. Näin toimii mm. Lahti, ilmeisesti myös Kouvola ja moni muu kaupunki ja kunta. Perheet ilmoittavat Wilmassa, haluavatko lapsilleen kouluaterian tai ruokatarvikekassin koululta.

Meidän velvollisuutemme on turvata kaikille koululaisille ravitseva ja riittävä kouluateria, vaikka se syötäisiinkin etäopetuksen vuoksi kotona.

Marja-Liisa Vesterinen

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Lappeenranta