Lukijalta: Työttömien aktivoinnissa unohdetaan tekoälyn vaikutus

Luin noin puoli vuotta sitten Yuval Noah Hararin teoksen Huomisen lyhyt historia, missä kerrottiin miten teknologia tekoälyllään ajaa ihmiset työmarkkinoiden ulkopuolelle ja tekee heistä tarpeettomia.



Kirjan mukaan algoritmit ovat kuin hermoverkkoja. Verkosta verkko saa helpon tehtävän, tunnistaa vaikka yhden pisteen, joka siirtyy oitis suurempaan verkkoon, kuten valokuvissa, ja näin tekoäly kehittyy datan eli ikään kuin hermoverkkojen kautta. Tällä logiikalla ovat vähentyneet työpaikat, varsikin yksinkertaiset työtehtävät.

Tekoäly on siis jotain muuta kuin aikanaan kansalaisopiston rehtorin Kauko Hännisen psykologian opintoryhmässä määriteltynä älykkyys, joka on uusien asioiden oivaltamista mielekkäällä tavalla.



Intuitio sanoo, että työväenluokalle ja sitä alemmalle väelle lyödään komentoa ja mukamas heidän oman etunsa tähden. Vähätuloiset ovat yläluokan silmissä sellaista ihmisrotua, jota pitää raipata, mutta yläluokkaa itseään tulee palkita bonuksin. Joidenkin kohdalla on hyvä, jos sängyn pohjalta pakotetaan tekemään jotain, mutta toimeentulon vähentäminen valmiiksi rahattomalta on teko, joka lietsoo vihaa ja saa ajattelemaan työpaikkaa onnettomuutena, kun se pitäisi olla tavoiteltu asia.



Ei huomata, että tekoäly on riisunut töitä ison määrän. Mutta tekoälykään ei ole ratkaissut tunneäly- ja ihmissuhdekiemuroita. Tunnen monia, joilla on vaikeuksia selvitä edes päivän rutiineista. Lisää ponnistusta vaatimalla he putoavat yhä syvemmälle.



Juha Sipilän (kesk.) hallitus hakkaa hengiltä kaikkein vaikeimmin työllistettävät, näkee heidät pelkkinä algoritmeina ja datakäsittelynä. Työttömien kyykityspäätös oli huonosti valmisteltu, paljon huonommin kuin vene- ja moottoripyörälakiesitys.



Ja mitä valtion velkaan tulee, millä silläkin perustellaan uutta aktiivimallia: velkaa lyhentävät parhaiten ne, joille tulee rahaa. Vaikeasti työllistettävät ovat osattomia, he eivät ole vaihdon piirissä.



Markus Malmi, Lappeenranta