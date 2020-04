Lukijalta: Lähikoulut takaavat elinvoiman maaseudulla ja kaupungissa

Lappeenrannan kaupungin palveluverkkoesitys on otettava uuteen harkintaan. Palveluverkkoesityksessä unohdetaan maaseudun koulujen kehittäminen. Kun viimeisetkin palvelut maaseudulla lopetetaan, voi todeta, että viimeinen sammuttakoon valot.

Kehitys on kuitenkin viime vuosina muuttanut suuntaa, maaseudulle muuttoa harkitsee noin miljoona suomalaista ja maaseudun tärkeyttä on alettu yhä laajemmin ymmärtämään. Emme kaikki halua tai mahdu kaupunkeihin. Koronan kaltaisten virustenkin leviäminen on vaikeampaa, kun asutaan väljemmin.

Melkein kaikki, neljä viidestä tunnustavat, että koko Suomi on pidettävä asuttuna. Maailman suurkaupungeista muuttoliike maaseudulle on kasvanut. Etätyöt mahdollistavat myös asumisen kauempana työpaikasta, myös maaseudulla. Tätä kehitystä vasten peilaten emme saa unohtaa maaseudun kehittämistä.

Nyt tehty esitys kouluverkosta eriarvoistaa kaupungin ja maaseudun lapset. Ei voi olla niin, että maaseudun lapset tarvitsevat vähemmän lähikouluja, kuin taajamassa asuvat lapset. Kohtuuttoman pitkät koulumatkat eivät saa rasittaa maaseudun lapsiakaan.

Pitää muistaa, että kaupunki on myös maaseutua. Ilman maaseutua emme pärjää, myös sinne on panostettava. On lyhytnäköistä keskittää kaikki palvelut kaupunkeihin. Vastakkainasettelun on loputtava, lapset ovat yhtä tärkeitä asuvatpa he maaseudulla tai kaupungissa.

Uusia kouluja rakennettaessa on otettava huomioon tilojen monikäyttöisyys. Pitää muistaa, että ennusteet ovat ennusteita ja todellisuus voi olla jotain muuta. Jos lapsimäärät vähenevät, koulun tiloja on voitava käyttää muuhunkin toimintaan, esimerkiksi toimistoiksi. Toisaalta jos lapsimäärät kasvavat, niin laajennusmahdollisuuskin on otettava huomioon.

Sammonlahden koulukeskuksen rakentaminen yhdellä kerralla on järkevä esitys. Se säästää rakennuskustannuksia, eikä toisen vaiheen rakentaminen tulisi häiritsemään opiskelua. Lisäksi Sammonlahden alue kaipaa uudistamista.

Korkea-ahon alue tarvitsee koulun. Mielestäni Korkea-ahon koulu pitäisi remontoida ja näin taata alueen kasvu. Lapsia käy Vilkjärvi–Pulsa-alueeltakin Korkea-ahon koulussa. Simolan koulu on säilytettävä, se palvelee Simola–Rikkilä-aluetta. Sinne on hyvä tie ja se kiinnostaa varmasti lapsiperheitä. Mäntylä–Kuusela–Mattila–Vihtola-alueelta puuttuu koulu. Alue on laaja ja ollut perinteisesti lapsiperheiden asuinaluetta. Sinne tarvitaan koulu.

Joutsenon alueella on säilytettävä sisäilmaltaan terveet Parjalan ja Ravattilan koulut. Niistähän ei ole lopettamispäätöstä vielä tehty, vaikka niin varmaan yleisesti luullaan. Nuijamaan koulu on myös pidettävä elinvoimaisena.

Lähtökohtana pitää olla, että alakouluikäisille 1.–6.-luokan lapsille on taattava lähikoulut. Miten sitten rahat saadaan riittämään; tehostetaan rakentamisen valvontaa ja pidetään olemassa olevat koulut hyvällä huollolla kunnossa, näin vältytään kalliilta kosteusvauriokorjauksilta.

Jari Karhu

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Lappeenranta