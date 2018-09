Lukijalta: Lain perustelut huuhaata. Irtisanomisen helpottaminen ei paranna työllisyyttä

Maan hallitus ja ay-toimijat on ajautuneet täysin vastakkaisille raiteille. Hallituksen suunnittelemat kiristykset alle 20 henkilön yrityksiin on mielestäni vain päänavaus sille, että irtisanomista helpotettaisiin myös isommissa firmoissa. Käytännössä lakiesityshän antaa pienissä yrityksissä luvan sanoa irti ilman, että työntekijälle kerrotaan syy. Silloin voi saada monoa esimerkiksi uskonnon – tai sen puuttumisen – takia, iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai vaikka ylipainon takia. Suomessa on jo kuuden kuukauden koeaika, jolloin irtisanominen on mahdollista molemmin puolin ilman kummempia selittelyjä.

Lehdistössä vellovat jutut irtisanomisen vaikeudesta, kun kyseessä on vaikka varasteleva työntekijä tai työntekijä, joka ei tule töihin, on puppua. Jokainen meistä tietää, että varastaminen ja viikon ”oma loma töistä” on irtisanomisperuste, joka ei selittelyjä kaipaa. Tämä loisi myös epäreilun aseman pienille yrittäjille. Kuka haluaa mennä töihin alle 20 henkilön firmaan, jos työehdot on merkittävästi huonommat kuin isossa firmassa. Osaamisen saaminen esimerkiksi pieneen yritykseen on todella vaikeaa, koska työehdot olisivat jo lähtökohtaisesti erilaiset.

Tämä halu eriarvoistaa työntekijöitä yrityksissä ei ole Teollisuusliiton arvojen mukaista.

Teollisuusliitto on julistanut ylityökiellon alkamaan 17.9. Tämä johtuu täysin maan hallituksen toimista. Tämä halu eriarvoistaa työntekijöitä yrityksissä ei ole Teollisuusliiton arvojen mukaista. Meille on tärkeää, että ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia työpaikoillaan ja myös työpaikkojen välillä. Perustelut työllisyyden parantamisella on myös huuhaata. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Palkansaajien tutkimuskeskus ovat molemmat linjanneet, että tällä lakiesityksellä ei ole mitään tekemistä työllisyyden parantamisen kanssa, vaan tarkoituksena on helpottaa irtisanomista.

Ajatusleikki: olet nainen ja raskaana tai mies ja esimerkiksi välilevysi on pullahtanut. Työnantaja voi irtisanoa sinut ilman selityksiä jos yrityksessä on alle 20 henkilö töissä. Sinut irtisanotaan luottamuspulaan vedoten, jota ei tarvitse selitellä. Saat kolmen kuukauden karenssin. Kolme kuukautta ilman rahaa. Sinuun iskee samalla myös aktiivimallin toimenpiteet, lähdet risusavottaan tai koulutukseen, mikä vain nyt sattuu alkamaan. Ei ole reilua.

Ja kun muistetaan kiky-sopimus. Sitä sorvatessa luvattiin sopia kolmikantaisesti – siis työntekijäpuolen edustaja, työnantajan edustaja ja maan hallitus. Nyt asioista yrittää päättää edelleen vain maan hallitus! Osapuoli, joka pakottaa ja kepittää ilman mitään yhteistyötä tai sopimista.

Tämän takia ylityökielto astuu voimaan ensi maanantaina eli 17.9.

Niina Malm, pääluottamusmies Ovako Imatra, Teollisuusliiton liittovaltuuston jäsen