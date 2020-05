Lukijalta: Rajoitusten lieventämisen rinnalle taloudelle elvytysryyppy

Kuluttajien ostovoima on supistunut lomautusten sekä muiden pandemiasta johtuvien syiden vuoksi. Yrittäjien hankalaan tilanteeseen pitää luoda markkinoille uutta kysyntää sitä myöten, kun aukiolorajoitukset helpottavat.

Ekonomistikunta on täyttänyt keskusteluareenan sakeaksi verokevennysehdotuksillaan. Pohjimmiltaan monet ehdotukset ovat oikeansuuntaisia, mutta reippaasti jalat irti verotuksen täytäntöönpanosta.

Eräs taho on esittänyt valtion tuloveroasteikon marginaaliveroprosentteihin yhden prosenttiyksikön kevennystä. Muuten mainio esitys, mutta se unohtaa työntekijät, joiden kuukausiansio alittaa 2 500 euroa. Tämä johtuu siitä, että oppikirjojen kaavoissa on vain yksi vero, mutta elävässä elämässä kunnallisvero on lähes kolme kertaa merkittävämpi veromuoto kuin valtion tulovero.

Prosentin ostovoiman korjaamiseen päästään keventämällä maksuunpantavaa kunnallisveroa verosta tehtävällä prosentin suuruisella ylimääräisellä ansiotulovähennyksellä.

Lähes samaan lopputulokseen päästään kunnallisverotettavasta tulosta tehtävällä ylimääräisellä viiden prosentin ansiotulovähennyksellä. Toisen sillä erolla, että lemiläinen saa euroja enemmän kuin helsinkiläinen.

Kunnat menettäisivät noin miljardin tuloverotuotot, jotka tässä kriisitilanteessa valtion on syytä hyvittää kunnille.

Esittämäni mallin yksinkertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäksi se keventää ansiotulon verotusta samalla kun päätulojen verotus säilyy ennallaan. Lisäksi se on otettavissa käyttöön jo heinäkuun ennakonpidätyksen yhteydessä.

Verosta tehtävän vähennyksen katoksi olen hahmotellut 1 000 euroa ja vastaavasti tulosta tehtävän vähennyksen katoksi 5 000 euroa.

Iikko B Voipio

kuntatalouden asiantuntija

Taipalsaari