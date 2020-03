Lukijalta: Me vanhenevat tarvitsemme hoitoa myös jatkossa

Sote haudattiin mutta mitä tilalle? Krista Kiuru oli vahvasti jarruttamassa sote-sopimusta, entä nyt kun hän on "kuskin paikalla", mielenkiinnolla odotamme mitä tuleman pitää. Lappeenrannassa tuntuu hoitoon pääseminen takkuavan jossain määrin enemmän kuin aikaisemmin. Keskussairaalaa kuormitetaan kohtuuttomasti ja välillä tuntuu jopa järjenvastaisesti.

Esimerkki omasta reseptin uusinnasta. Apteekissa kerrottiin että minun on käytävä Armilassa hoitajan luona, kenellä kirjoitusoikeus. Kävin mutta hoitaja empi, joten hän kysyi viereisen huoneen lääkäriltä. Hänellekään ei käynyt nimen laittaminen, en tiedä miksi. Lähettivät minut keskussairaalan päivystykseen.

Kaverini kertoi viikkoa aiemmin jonottaneensa keskussairaalassa 9 tuntia. En lähtenyt vaivaksi, menin yksityiselle. Reseptin uusinta hoitui vartissa, ei ongelmia ja olin tyytyväinen. Jäin miettimään onko tämä jokin tarkoitus mennesssä "kohti sotea". Ohjataan puoliväkisin väestö yksityisille ja saadaan näin painetta päättäjien suuntaan. Toinen totuus: tämän kokoisessa kaupungissa ei ole tarpeeksi päivystäviä terveyskeskuksia. Säästöistä puhutaan mutta kansa vanhenee, hoitopaineet kasvavat ja piikitettäviä riittää

Sitten asian toinen puoli. Palvelukodeissa paine kasvaa, hoidettavat lisääntyvät. Kentältä kantautuu jatkuvasti viestiä ylikuormituksesta. Samaan hengenvetoon Eksote haluaa jokaisen työntekijän tinkivän sairauspoissaoloistaan, säästöt mielessä.

Otetaan esimerkki. Kun kahdella yöhoitajalla saattaa olla vastuulla jopa viisikymmentä hoidettavaa, tulee öitä että joku poistuu keskuudestamme, lisäksi tulee sairauskohtauksia ja vielä pitäisi jaksaa tarkkailla monen kerroksen väkeä, kenellä yöt ovat vähemmän rauhallisia. Siinä kysytään paineensietokykyä, ammattitaitoa ja kestämistä. Sitten kun rasitukset menevät yli ja hoitajalla on tarve sairauslomaan pitää vielä miettiä jos vielä yhden kierron jaksaisi!

Hieman on onneksi laantunut lähihoitajaksi tyrkyttäminen ja ennenkaikkea seulaa on tiivistetty. Mutta suositeltava ala kenelle tahansa. Me vanhenevat ihmiset tarvitsemme tulevaisuudessakin hoitoa, "vaipat täyttyy".

Me tarvitsemme myös herttaisia ihmisiä joilla on kutsumus pyöritellä näitä elämän jäänteitä, kenellä omat avut ovat hävinneet. Sukulaisilla on yleensä hyvät muistot läheisistä mutta hoitolaitoksissa monet heidän läheisistään ovat hirviöitä. Potilailta saadut kolhut ovat arkipäivää. Mustelmat ovat "vuorotyölisä".

Joka päivä löytyy ihmisiä auttamaan muita ja tänä kevääkin nämä auttajat ovat liipasimella, koska he haluaisivat korvauksen tehdystä työstä.

Suomi on kaikkien silmissä hyvinvointimaa mutta "kaihi" alkaa vaivata tätäkin neitoa. Rahaa löytyy yltäkylläiseen, järjettömään hömppään jopa valtion tukemana. Olisiko sosiaalipuolella syytä itsetutkiskeluun. Päättäjät lepäilevät ehtoovuotensa ruusutarhoissa mutta ehkä tavalliselle suomalaiselle riitäisi monesti lämmin kädenpuristus ilman kiirettä loppumetreillä.

Lappeenranta